JawaPos.com - Penyanyi senior Djatu Parmawati telah dimakamkan di Tempat Pemakaman Umum (TPU) Keputih, Surabaya, Jawa Timur, Rabu (18/11). Prosesi pemakaman berlangsung setelah keluarga menggelar ibadah penghiburan dan upacara tutup peti di rumah duka.

Djatu Parmawati mengembuskan napas terakhir pada Selasa (17/11) sekitar pukul 16.09 WIB di Rumah Sakit Angkatan Laut (RSAL) Surabaya. Ia meninggal dunia dalam usia 71 tahun.

Informasi mengenai kepergian penyanyi senior dan informasi perihal pemakaman disampaikan pihak keluarga melalui keterangan tertulis. Dalam pengumuman itu, keluarga menyebut Djatu sebagai bagian dari warga Jemaat GKJ Gondokusuman Yogyakarta.

"Telah berpulang ke rumah Bapa di sorga, yang terkasih Ibu Djatu Parmawati (warga Jemaat GKJ Gondokusuman Yogyakarta), pada hari Selasa, 17 November 2026, pukul 16.09 WIB di RS AL Surabaya pada usia 71 tahun," demikian pernyataan keluarga.

Sebelum jenazah diberangkatkan ke tempat peristirahatan terakhir, pihak keluarga terlebih dahulu menggelar ibadah penghiburan dan upacara tutup peti yang berlangsung sekitar pukul 12.00 WIB. Kegiatan tersebut berlangsung di rumah duka yang beralamat di Rungkut Mapan Tengah VII CF 19, Surabaya.

Ibadah penghiburan dan tutup peti dipimpin oleh Majelis GKJW Jemaat Rungkut Surabaya. Setelah rangkaian ibadah selesai, jenazah Djatu kemudian diberangkatkan menuju TPU Keputih untuk dimakamkan.

Dalam pemberitahuan pihak keluarga, keberangkatan jenazah menuju pemakaman dilaksanakan pada pukul 13.00 WIB.

"Pemakaman, keberangkatan pukul 13.00 WIB. Jenazah dimakamkan di TPU Keputih Surabaya. Demikian pemberitahuan ini, untuk menjadikan periksa. Tuhan Yesus memberkati," tulis pihak keluarga.

Kepergian Djatu Parmawati meninggalkan duka mendalam bagi keluarga. Dalam keterangan tersebut, keluarga yang ditinggalkan turut mencantumkan sejumlah nama mulai dari anak, menantu, hingga cucu-cucunya.

Almarhumah diketahui memiliki dua anak. Anak pertamanya, Raden Aditya Bagus Santoso bersama sang istri, Dewi Tripuspasari. Dari keluarga ini, Djatu memiliki empat orang cucu, yakni Rr. Alya Maharanny Hastuti, R. Kenzie Abas Sang Pandu, Rr. Gendhis Chandra Ningtiyas, dan R. Ananditiya.

Sementara itu, anak kedua Djatu yaitu Rr. Ranny Ayu Kusumawati yang menikah dengan Denta Prawidhana. Pasangan tersebut dikaruniai dua orang anak masing-masing bernama Raja Dzikran Raden Prawidhana dan Ratu Dzakirah Raden Prawidhana.

Kepergian Djatu Parmawati menjadi kehilangan besar bagi keluarga, orang-orang yang mengenalnya, serta para penggemar yang menikmati karya-karyanya.

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