JawaPos.com - Tim produksi acara tvN 'The Village Barber 2' telah mengeluarkan pernyataan resmi, mengenai penanganan rekaman yang menampilkan Ko Kyung Pyo.

Acara tvN 'The Village Barber 2' segera angkat suara, menyusul insiden mengemudi dalam keadaan mabuk yang melibatkan Ko Kyung Pyo baru-baru ini.

'The Village Barber 2' merupakan sebuah acara varietas di mana Park Bo Gum, mengelola sebuah tempat cukur rambut di sebuah desa kecil tepi laut bersama teman-teman dekatnya, Lee Sang Yi dan Ko Kyung Pyo.

Menjelang penayangan perdananya pada tanggal 29 November, Ko Kyung Pyo terlibat dalam insiden DUI (Driving Under the Influence) pada tanggal 14 November.

Kadar alkohol dalam darahnya cukup tinggi hingga menyebabkan, surat izin mengemudinya dicabut. Ia kemudian menyampaikan permohonan maaf melalui agensinya.

Menjelang penayangan perdana, tim produksi menanggapi situasi tersebut dan membagikan rencana mereka dalam menangani program ini.

Dikutip dari Soompi, tim 'The Village Barber 2' merilis pernyataan pada tanggal 18 November.

"'The Village Barber 2' merupakan program yang telah selesai diproduksi, dengan proses syuting yang rampung pada musim panas ini.

Program tersebut dijadwalkan untuk tayang perdana tidak hanya di Korea Selatan, tetapi juga di berbagai platform over-the-top (OTT) luar negeri.

Pihak tim produksi baru mengetahui kabar ini melalui pemberitaan media, menjelang penayangan perdana program tersebut, padahal proses pascaproduksi saat ini sudah memasuki tahap akhir.

Kami terkejut dengan situasi yang tidak terduga ini dan sangat menyayangkan, apa yang telah terjadi.

'The Village Barber 2' menampilkan tiga pemeran tetap yang tinggal bersama di satu, lokasi dan berinteraksi dengan penduduk setempat melalui berbagai cara.

Mengingat peran dan durasi kemunculan setiap pemeran sangat berkaitan dengan struktur keseluruhan program, terdapat batasan praktis terkait apa yang dapat kami lakukan.

Meski demikian, seluruh tim produksi akan berupaya semaksimal mungkin untuk meminimalkan ketidaknyamanan penonton, tanpa mengganggu pengalaman menonton mereka."

Acara 'The Village Barber 2' sendiri akan tayang perdana pada tanggal 29 November pukul 19.45 KST (Korea Standard Time).

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