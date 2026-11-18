JawaPos.com - San ATEEZ angkat bicara menentang kontroversi yang kian berkembang, seputar kecurangan dengan bantuan kecerdasan buatan (AI) dalam ujian-ujian besar di Korea Selatan. San ATEEZ mengungkapkan kekhawatirannya terhadap para siswa, yang tengah bersiap menghadapi ujian masuk perguruan tinggi tahunan di negara tersebut. Pada tanggal 16 November, San ATEEZ membagikan pesan penyemangat kepada para penggemar melalui platform komunikasi penggemar Fromm, menjelang Ujian Kemampuan Skolastik Perguruan Tinggi (College Scholastic Ability Test atau CSAT), yang dijadwalkan berlangsung pada tanggal 19 November 2026. Saat seorang penggemar meminta kata-kata penyemangat kepadanya, ketika ujian tinggal tiga hari lagi, San menenangkan penggemar tersebut. "Kamu sudah berusaha sangat keras, jadi aku yakin kamu akan berhasil," tulis San di Fromm.

Ia juga menanggapi dugaan kecurangan yang baru-baru ini muncul dengan melibatkan kecerdasan buatan (AI), seraya mengakui kecemasan yang mungkin dirasakan oleh para siswa di tengah terus munculnya pertanyaan mengenai keadilan dalam ujian.

"Semua orang yang mengikuti ujian pasti sedang sangat cemas saat ini. Aku harap orang-orang dewasa segera menemukan solusinya," tulisnya.

Ia kemudian mengungkapkan rasa frustrasinya, terkait penggunaan kamera tersembunyi untuk memfasilitasi kecurangan.

"Mengapa harus menggunakan kamera tersembunyi sejak awal? Mengapa membuat segalanya menjadi lebih sulit bagi para siswa?"

San menambahkan bahwa mencari solusi merupakan tanggung jawab orang dewasa, seraya menyemangati para siswa agar tetap percaya diri.

"Orang dewasa yang harus menemukan solusinya, supaya kalian bisa meraih keberhasilan."

Komentar San muncul di tengah meningkatnya kemarahan publik di Korea Selatan, terkait skandal kecurangan besar yang melibatkan Ujian Akuntan Pajak Bersertifikat ke-63.

Kontroversi mencuat setelah seorang pria berusia 34 tahun, yang diidentifikasi dengan nama keluarga Han, mengakui telah menggunakan kamera tersembunyi berukuran mini, ponsel pintar, dan kecerdasan buatan generatif untuk berbuat curang dalam ujian tersebut.

Awalnya, ia menarik perhatian karena memperoleh nilai yang sangat tinggi dengan menjawab 159 dari 160 pertanyaan dengan benar, pada putaran pertama di bulan April, serta meraih 397,5 poin dari total 400 poin yang mungkin dicapai.

Han juga menempati peringkat pertama pada putaran kedua, sehingga mengamankan posisi teratas secara keseluruhan, sebagaimana yang diberitakan Allkpop.

Setelah awalnya membantah tuduhan kecurangan, Han mengaku pada 15 November bahwa ia telah memotret soal ujian menggunakan kamera mini, mengirimkan gambar tersebut ke alat AI untuk mendapatkan jawaban, dan memeriksa hasilnya di ponsel pintarnya.

Ia kemudian menyerahkan diri ke polisi. Pihak berwenang telah mengamankan perangkat yang diduga digunakan dalam skema tersebut dan meluncurkan penyelidikan.

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