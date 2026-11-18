JawaPos.com – Berbagai pertanyaan telah muncul di benak para penggemar BLACKPINK, karena absennya grup Korea ini dari daftar artis yang berada di bawah kontrak eksklusif dengan agensi

Dilansir dari Soompi, Rabu (18/11), belakangan ini, YG Entertainment telah memberikan tanggapan mengenai hal tersebut

Dalam laporan kuartal ketiga yang dirilis pada 16 November, YG Entertainment hanya mencantumkan empat nama dalam bagian Status Kontrak Eksklusif, BABYMONSTER, WINNER, Eun Ji Won, dan TREASURE.

Kabarnya, BLACKPINK menjadi satu-satunya grup yang tidak tercantum dalam daftar tersebut, yang menjadi pertanyaan tersendiri.

Mengingat keempat anggotanya telah memperbarui kontrak dengan agensi untuk aktivitas grup pada Desember 2023

Sebelumnya, grup ini selalu disertakan dalam setiap laporan, mulai dari 2023 hingga laporan tengah tahun yang dirilis awal tahun ini.

Karena hal tersebut, absennya mereka dalam laporan terbaru ini menimbulkan pertanyaan mengenai status kontrak grup mereka.

Kemudian YG Entertainment menyatakan, “Para anggota BLACKPINK saat ini sedang menjalani aktivitas individu sebagai artis, sementara diskusi mengenai aktivitas grup masih terus berlangsung.”

“Kami menghormati keinginan para anggota untuk fokus pada aktivitas individu mereka untuk saat ini, dan kami akan terus melakukan diskusi,” tambahnya.