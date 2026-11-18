Intip Perjuangan Gong Myoung dalam Membangun Karier sebagai Mantan Atlet Bisbol dalam On YourGround
Gong Myoung. Sumber Foto: Soompi
JawaPos.com – Telah dinantikan, aktor Korea Gong Myoung akan menjadi pemain bisbol profesional dalam drama bertajuk On Your Ground
Dilansir dari Soompi, Rabu (18/11), ia bertemu dengan Seo Hee Seung (Han Hyo Joo), mantan pengacara yang kini beralih profesi menjadi agen
Akan tayang Desember, Gong Myoung memerankan Kang Hae Hwan, seorang pelempar (pitcher) tangan kanan untuk tim bisbol profesional Miracles
Kesuksesannya berubah menjadi kejadian tak terduga membuat masa depannya sebagai pemain terancam, dimana selama dua tahun terakhir, ia fokus menjalani rehabilitasi.
Seo Hee Seung (Han Hyo Joo), menjadi agen olahraganya, yang memicu rasa penasaran mengenai bagaimana hubungan mereka akan berkembang.
Dalam potongan gambar yang baru dirilis, Gong Myoung tampak mengenakan seragam tim Miracles saat berada di atas mound (area pelempar)
Terlihat bahu lebarnya begitu menonjol, gaya melempar yang alami serta ekspresi wajah yang penuh konsentrasi semakin memperkuat kesan sebagai seorang atlet profesional.
Potongan gambar lainnya menampilkan sosok Kang Hae Hwan di masa kejayaannya, saat ia berada di puncak
Kini, setelah masa-masa gemilang itu berlalu dan ia harus menjalani rehabilitasi yang panjang, patut dinantikan apakah ia mampu kembali beraksi di atas lapangan.
Menurut tim produksi, Gong Myoung telah mencurahkan upaya besar untuk membangun karakter ini secara meyakinkan, baik dari segi fisik maupun pelatihan bisbol.
“Setiap kali Gong Myoung melangkah ke atas mound (area pelempar dalam bisbol), semua orang di lokasi syuting dibuat takjub,” ungkap tim produksi
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