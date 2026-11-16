Makin Bersinar, Ju Ji Hoon Tinggalkan Blitzway Entertainment, Bangun Perusahaan Sendiri?

JawaPos.com – Makin sukses di dunia hiburan, aktor Korea Ju Ji Hoon kabarnya berpisah dengan agensinya Blitzway Entertainment

Dilansir dari Soompi, Blitzway Entertainment sendiri secara resmi mengungkap bahwa kontrak eksklusif dengan aktor Ju Ji Hoon telah berakhir.

Diskusi dengan aktor Ju Ji Hoon terkait kontrak eksklusifnya dalam kurun waktu yang cukup telah dilakukan

Agensi menulis, “Aktor Ju Ji Hoon telah menjalin hubungan kepercayaan yang erat dengan para eksekutif utama kami selama 16 tahun terakhir.”

“Dengan kepercayaan dan pemahaman yang terbangun selama ini, kami telah melakukan percakapan yang tulus mengenai masa depan masing-masing,” ungkapnya.

Keputusan bersama telah ditentukan untuk menghormati serta mendukung langkah baru aktor Ju Ji Hoon, yang saat ini tengah bersiap untuk mendirikan perusahaannya sendiri secara mandiri.

Agensi juga menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada aktor Ju Ji Hoon karena telah turut membangun arah dan nilai-nilai perusahaan ini sejak awal hingga saat ini.

Kami akan dengan tulus mendukung awal yang baru bagi aktor Ju Ji Hoon serta semua langkahnya di masa depan.

Harapan baik untuk Ju Ji Hoon telah disampikan, dimana agensi berharap sang aktor sukses dengan langkah barunya