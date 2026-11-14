Kejar Pajak Rp 514 Triliun, Abdur Arsyad Usul Pemerintah Sasar 50 Orang Terkaya

JawaPos.com - Sejumlah publik figur mulai angkat suara terkait pernyataan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) yang masih harus mengejar penerimaan pajak sebesar Rp514 triliun hingga akhir tahun 2026.

Salah satunya komika Abdur Arsyad, yang menyoroti riset Center of Economic and Law Studies (Celios) yang sempat memberikan ide untuk memajaki 50 orang terkaya di Indonesia. Sebab, kekayaan mereka setara dengan kekayaan 55 juta orang di tanah air.

Dia menjelaskan bahwa Celios telah memberikan definisi batas bawahnya yakni warga dengan penghasilan di atas Rp 84 miliar yang menyasar kalangan pengusaha dan pejabat publik.

“Mereka-mereka ini akan dikenakan pajak kekayaan 1 sampai 2 persen. Dari Rp 84 miliar sampai Rp 506 miliar itu dapat 1 persen. Yang di atas 506 miliar itu kena pajak 2 persen dan semuanya itu dihitung dari kekayaan bersih,” kata Abdur pada akun Threadsnya, Sabtu (14/11).

Dari semua pendapatan itu, negara bisa menghasilkan Rp 142 triliun per tahun yang nilainya sama dengan 60 persen pajak penghasilan seluruh rakyat Indonesia.

Abdur juga menyoroti keinginan Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak yang ingin mengejar 475.698 wajib pajak. Dia menyoroti hal ini lantaran potensi penerimaannya hanya berada di kisaran Rp 2 triliun.

“Maksudnya capek sekali loh kejar 475 ribu sekian cuma dapat Rp 2 triliun. Bandingkan kalau kejar 50 orang kaya saja bisa dapat Rp 142 triliun loh. Di pejabat publik saja yang ada anggota DPD, DPR, Kabinet Merah Putih, pejabat eksekutif yang lain, legislatif itu. Potensi pajak dari kekayaannya mereka itu negara bisa dapat Rp 752 miliar,” tukasnya.

Di sisi lain, dia juga mengungkapkan sudah banyak ahli ekonomi yang menyebutkan bahwa fiskal negara berat akibat program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih. Alhasil, kedua program ini diminta diberhentikan.

Dia juga menyoroti bahwa banyak pejabat yang berbusa-busa mendukung kedua program ini. Alhasil, tak ada salahnya kedua program tersebut dibiayai oleh pajak dari hasil kekayaan para pejabat.

“Jadi kalau fiskalnya berat jangan bebankan kepada kami-kami ini, kepada rakyat kecil. Ambil itu kekayaannya orang-orang kaya, pejabat-pejabat itu,” tukasnya.

Sementara itu, influencer, dr. Tirta Mandira Hudhi, juga turut mengomentari permintaan Kemenkeu kepada masyarakat. Dengan sarkas, dia memastikan bahwa warga pasti akan patuh. Sebab, warga yang tak patuh akan langsung ditegur secara bertingkat.

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“Mungkin temen-temen akan kerasa dalam dua minggu terakhir ini mendapat email ya dari DJP karena ada beberapa orang yang menghapus bukti potong, ya itu salah satu buktinya. Terus ada beberapa orang yang SPT tahunannya dari beberapa tahun sebelumnya juga ditagih jadi itu adalah bentuk dedikasi warga negara,” ungkap dr. Tirta pada akun Threadsnya.

“Jadi ya tolonglah Warga ini di umum dengan baik pajaknya, akan banyak ini. Ya kan nanti ada transaksi-transaksi yang lain yang akan dipajaki,” celoteh dr. Tirta dengan nada sarkasme.

Sebagai informasi, Kemenkeu masih harus mengejar penerimaan pajak sebesar Rp514 triliun hingga akhir tahun 2026. Per 31 Oktober 2026, realisasi penerimaan pajak tercatat mencapai Rp1.796,8 triliun atau 76,2 persen dari target yang ditetapkan dalam APBN 2026.