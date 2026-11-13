STARSHIP Perketat Langkah Hukum terhadap Penyebar Rumor Jahat tentang Jang Won Young IVE

Jang Won Young (x @theseoulstory)

JawaPos.com - Agensi STARSHIP Entertainment ambil langkah hukum lebih tegas untuk melindungi Jang Won Young, anggota girl group IVE, dari berbagai rumor dan serangan di dunia maya.

Pada 10 November 2026, agensi mengumumkan kebijakan tanpa toleransi terhadap tindakan yang dianggap merugikan kehormatan, reputasi, serta hak pribadi sang artis.

Mengutip laporan Allkpop, STARSHIP bekerja sama kembali dengan firma hukum LIWU, yang sebelumnya menangani gugatan terkait kanal YouTube kontroversial Taldeok Suyongso atau Sojang.

Kerja sama tersebut dilakukan untuk meninjau bukti yang dikumpulkan melalui laporan penggemar dan pemantauan rutin di berbagai platform digital.

STARSHIP menyebut sejumlah tindakan yang menjadi perhatian, mulai dari penyebaran informasi palsu, pencemaran nama baik, pelecehan seksual, penghinaan, serangan pribadi, hingga pelanggaran privasi.

Bukti dugaan pelanggaran tersebut telah dikumpulkan dari berbagai platform, termasuk YouTube, X, Facebook, Instagram, Naver Blog, Weibo, Douyin, TikTok, dan sejumlah komunitas daring Korea Selatan.

Agensi juga menegaskan bahwa bukti yang telah diamankan tetap dapat digunakan dalam proses hukum meskipun unggahan dihapus, akun diubah menjadi privat, nama pengguna diganti, atau akun dinonaktifkan.

STARSHIP menyatakan akan menempuh seluruh langkah hukum perdata maupun pidana terhadap pelanggaran yang terbukti, tanpa memberikan keringanan kepada pihak yang bertanggung jawab.

Salah satu kontroversi yang belakangan menyeret nama Jang Won Young berkaitan dengan potongan video dari sebuah acara merek mewah. Video tersebut memunculkan tudingan bahwa sang idol menghindari sapaan seorang eksekutif pria.

Peristiwa itu kemudian menjadi perbincangan di internet, meskipun potongan video yang beredar tidak selalu memperlihatkan keseluruhan situasi.

STARSHIP turut meminta penggemar untuk melaporkan unggahan bernada jahat beserta bukti pendukung melalui alamat email resmi yang telah disediakan.