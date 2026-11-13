Penampilan Terbaru Lee Soo Hyuk Jadi Perbincangan, Netizen Soroti Perubahan Visualnya

Lee Soo Hyuk (zapzee.net)

JawaPos.com - Lee Soo Hyuk jadi perbincangan setelah foto penampilan terbarunya beredar di media sosial. Bintang Korea Selatan tersebut menarik perhatian ketika menghadiri acara merek perhiasan mewah asal Prancis, Messika, di Seoul pada 10 November 2026. Bukan hanya busana yang dikenakannya, perubahan kesan visual Lee Soo Hyuk juga menjadi sorotan warganet.

Dalam acara yang berlangsung di Korea Furniture Museum, kawasan Seongbuk-gu, Seoul, Lee Soo Hyuk tampil mengenakan busana serba hitam dengan gaya rambut bergelombang bertekstur wet look.

Ia memperlihatkan pose santai di hadapan kamera dengan aura khas seorang mantan model. Namun, foto-foto yang beredar setelah acara justru memunculkan pembicaraan mengenai wajahnya yang terlihat lebih berisi dibandingkan penampilan sebelumnya.

Selama ini, Lee Soo Hyuk dikenal memiliki visual tajam dengan garis rahang tegas, mata khas, serta kesan misterius yang menjadi ciri penampilannya. Karena itu, foto terbarunya membuat sebagian netizen merasa terkejut.

Beberapa komentar mempertanyakan apakah sosok dalam foto tersebut benar-benar Lee Soo Hyuk, sementara lainnya menilai wajah sang aktor tampak lebih lembut dan berbeda dari biasanya.

Reaksi publik tidak sepenuhnya negatif. Ada pula netizen yang menganggap perubahan tersebut membuat Lee Soo Hyuk terlihat lebih segar dan memiliki pesona berbeda.

Sebagian lainnya menilai kesan perubahan wajah bisa dipengaruhi oleh gaya rambut, pakaian, sudut pengambilan gambar, maupun pencahayaan.

Hingga kini, belum ada pernyataan resmi mengenai penyebab perubahan penampilannya sehingga berbagai spekulasi di media sosial sebaiknya tidak dianggap sebagai fakta.

Di luar pembicaraan mengenai penampilannya, Lee Soo Hyuk tetap aktif mengembangkan karier akting. Ia sebelumnya tampil dalam serial Netflix Boyfriend on Demand serta film Sister.

Aktor tersebut juga dijadwalkan menyapa penonton melalui sejumlah proyek mendatang, termasuk serial Netflix Grand Galaxy Hotel dan Dealer.

Penampilan terbaru Lee Soo Hyuk sekali lagi membuktikan bahwa gaya dan visual seorang selebritas selalu menarik perhatian publik. Namun, di tengah beragam komentar yang muncul, perjalanan karier dan kemampuan aktingnya tetap menjadi hal yang patut dinantikan.