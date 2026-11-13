11 Bulan Jalani Wajib Militer, Yeo Jin Goo Tampil Lebih Gagah dalam Foto Terbaru

Yeo Jin Goo (x @tang_kira)

JawaPos.com - Yeo Jin Goo jadi sorotan setelah foto terbarunya selama menjalani wajib militer beredar di media sosial. Hampir 11 bulan sejak memulai tugas militernya, pemeran Hotel Del Luna tersebut terlihat mengenakan seragam militer dengan penampilan yang dinilai semakin gagah. Foto itu pun langsung menarik perhatian penggemar yang sudah lama menantikan kabar terbarunya.

Mengutip laporan Allkpop, foto Yeo Jin Goo dibagikan oleh seorang hakim asal Amerika Serikat bernama Kirsten Brunson melalui akun LinkedIn pada 10 November.

Brunson mengungkapkan bahwa dirinya bertemu dengan sang aktor ketika menghadiri Kompetisi Pidato Bahasa Inggris Militer Korea ke-26 di Camp Humphreys, Pyeongtaek, Provinsi Gyeonggi. Dalam kesempatan tersebut, Yeo Jin Goo diketahui bertugas sebagai pembawa acara.

Dalam foto yang beredar, Yeo Jin Goo tampak berdiri di samping Brunson dengan mengenakan seragam dan topi tempur. Ia tersenyum ke arah kamera sambil menunjukkan gestur finger heart.

Penampilannya terlihat berbeda dibandingkan sebelum menjalani wajib militer, terutama pada bagian bahu dan postur tubuh yang tampak lebih berisi. Kulitnya juga terlihat lebih gelap, sehingga penampilan barunya menjadi bahan perbincangan warganet.

Brunson turut mengungkapkan kekagumannya terhadap aktor kelahiran 1997 tersebut. Ia mengaku senang bisa bertemu langsung dengan Yeo Jin Goo dan menyebut beberapa drama yang pernah dibintanginya, termasuk The Crowned Clown dan Hotel Del Luna.

Pertemuan tersebut menjadi momen istimewa bagi Brunson yang ternyata sudah mengikuti karya-karya sang aktor sebelum bertemu secara langsung.

Yeo Jin Goo diketahui terpilih sebagai anggota KATUSA atau Korean Augmentation to the United States Army sebelum resmi memulai wajib militer pada 15 Desember 2025.

Melalui program tersebut, personel militer Korea Selatan ditempatkan untuk bertugas bersama unit Angkatan Darat Amerika Serikat yang berada di Korea Selatan. Masa dinas KATUSA berlangsung sekitar 18 bulan, sehingga Yeo Jin Goo diperkirakan menyelesaikan tugasnya pada Juni 2027.

Selama menjalani tugas negara, Yeo Jin Goo memang tidak banyak membagikan kabar mengenai aktivitasnya kepada publik. Karena itu, kemunculannya dalam foto terbaru ini menjadi kejutan menyenangkan bagi penggemar.