Hyeri Girl’s Day Potong Rambut demi Debut sebagai MC di Acara Fashion Disney+ Style Wars

Hyeri (allkpop)

JawaPos.com - Hyeri mencoba tantangan baru dalam perjalanan kariernya. Ia dipercaya menjadi pembawa acara atau MC untuk pertama kalinya dalam program survival fashion terbaru Disney+ bertajuk Style Wars.

Demi menyambut kesempatan tersebut, Hyeri bahkan tampil dengan gaya rambut yang lebih pendek sebagai bagian dari transformasi penampilannya.

Mengutip laporan Allkpop, konferensi pers Style Wars digelar pada 9 November di The Saint, Sindorim, Seoul. Dalam kesempatan tersebut, Hyeri hadir bersama jajaran juri, termasuk Hong Jin Kyung, desainer Juun.J, Bae Jung Nam, serta seorang kreator fashion.

Ia mengaku sempat merasa gugup ketika menerima tawaran menjadi MC karena posisi tersebut sebelumnya tidak pernah terpikirkan olehnya.

Hyeri mengatakan dirinya ingin menjalani peran sebagai pembawa acara yang mampu memahami perasaan para peserta, bukan sekadar menilai penampilan mereka.

Meski mengakui pengetahuannya tentang dunia fashion belum sebanyak para juri, ia berusaha memberikan pendekatan yang hangat dan dekat dengan kontestan.

Hyeri juga mengungkapkan bahwa dirinya mencoba berbagai perubahan penampilan di setiap episode agar dapat menunjukkan sisi berbeda kepada penonton.

Salah satu perubahan yang paling mencuri perhatian adalah keputusan Hyeri memotong rambut panjangnya. Ia mengungkapkan bahwa gaya rambut tersebut menjadi bagian dari persiapannya untuk acara ini.

Produser Style Wars menjelaskan bahwa Hyeri dipilih karena citranya yang ramah dan hangat dinilai cocok untuk mendampingi peserta dari berbagai latar belakang.

Style Wars menghadirkan kompetisi yang melibatkan 72 peserta dengan kecintaan terhadap fashion, tanpa membatasi usia, pekerjaan, maupun pengalaman.

Mereka terpilih dari sekitar 5.000 pendaftar dan akan bersaing menunjukkan karakter serta kreativitas melalui gaya berpakaian. Pemenang kompetisi ini berkesempatan membawa pulang hadiah sebesar 100 juta won.

Program tersebut juga dibangun dengan skala produksi besar, termasuk set khusus seluas sekitar 1.190 pyeong yang menampilkan gunungan pakaian dari 10 ton busana.