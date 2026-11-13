Sistem Internal SM Entertainment Diretas, Nomor Identitas dan Rekening Karyawan Bocor

SM Entertaiment Diretas (x @kstyle_news)

JawaPos.com - SM Entertainment mengonfirmasi terjadinya kebocoran data pribadi karyawan setelah sistem internal perusahaan diretas oleh pihak eksternal.

Insiden tersebut menyebabkan sejumlah informasi sensitif, termasuk nomor identitas penduduk, nomor rekening bank, hingga alamat tempat tinggal, tersebar ke pihak yang tidak berwenang.

Peristiwa ini turut melibatkan dua perusahaan afiliasi SM, yaitu DearU dan Dream Maker Entertainment.

Mengutip laporan Allkpop, SM Entertainment sebelumnya mengumumkan insiden keamanan tersebut melalui pemberitahuan di situs resminya pada 8 November.

Perusahaan menemukan bahwa peretas berhasil mengakses sistem bisnis internal, termasuk sistem persetujuan dokumen elektronik, kemudian mengambil sejumlah berkas yang tersimpan di dalamnya. Kebocoran diperkirakan terjadi sekitar 4 November 2026.

Informasi yang terdampak mencakup nama karyawan, nomor telepon, alamat, nomor rekening bank, nomor registrasi penduduk Korea Selatan, informasi jabatan dan departemen, serta sejumlah data yang tercantum dalam dokumen kontrak.

Meski demikian, SM belum mengungkapkan jumlah orang yang terdampak maupun keseluruhan dokumen yang berhasil diambil oleh pelaku. Perusahaan masih melakukan pemeriksaan untuk memastikan cakupan kebocoran tersebut.

Serangan serupa juga dilaporkan terjadi pada DearU, perusahaan yang mengoperasikan platform komunikasi penggemar Bubble, serta Dream Maker Entertainment yang bergerak di bidang produksi konser. Namun, SM menegaskan bahwa informasi pribadi pengguna Bubble tidak ikut terdampak.

Data yang bocor berkaitan dengan karyawan dan pihak yang memiliki hubungan bisnis dengan perusahaan, bukan informasi akun penggemar.

Setelah mengetahui insiden tersebut, SM mengaku langsung memblokir alamat IP dan jalur akses yang digunakan dalam serangan. Perusahaan juga mengganti kunci akses yang diketahui telah disalahgunakan untuk mencegah terjadinya kebocoran lanjutan.

Selain melakukan pemeriksaan internal, SM bekerja sama dengan otoritas terkait dan lembaga keamanan eksternal untuk menyelidiki penyebab insiden serta memperbaiki sistem perlindungan data.

Hingga pengumuman terakhir, perusahaan menyatakan belum menemukan kasus penyalahgunaan data yang bocor untuk melakukan kejahatan lanjutan.

Meski begitu, SM mengingatkan karyawan dan pihak terkait agar waspada terhadap penipuan melalui telepon, pesan singkat, maupun email yang mengatasnamakan perusahaan.