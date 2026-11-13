Jisoo BLACKPINK dan Nayeon TWICE Ungkap Ketatnya Evaluasi Trainee di YG dan JYP

Jisoo dan Nayeon (x @theepopcore)

JawaPos.com - Jisoo BLACKPINK dan Nayeon TWICE bagikan cerita menarik sekaligus menegangkan dari masa trainee mereka. Dalam sebuah acara televisi, keduanya mengenang ketatnya evaluasi bulanan yang harus dijalani sebelum debut.

Menariknya, pengalaman mereka memperlihatkan perbedaan sistem penilaian antara dua agensi besar Korea Selatan, YG Entertainment dan JYP Entertainment.

Mengutip laporan Allkpop, Jisoo dan Nayeon menjadi bintang tamu program SBS Whenever Possible musim kelima.

Dalam perbincangan bersama Yoo Jae Suk dan Yoo Yeon Seok, keduanya membahas kehidupan sebagai trainee yang tidak hanya dipenuhi latihan menyanyi dan menari, tetapi juga tekanan dari evaluasi rutin.

Yoo Jae Suk bahkan menyinggung kemungkinan seorang trainee harus meninggalkan agensi apabila hasil penilaiannya tidak memuaskan.

Jisoo mengungkapkan bahwa sistem evaluasi di YG Entertainment saat dirinya menjadi trainee dilakukan secara terbuka. Setelah penilaian bulanan selesai, lembar hasil evaluasi akan ditempel sehingga seluruh trainee dapat melihat peringkat masing-masing.

Nama peserta yang tidak memenuhi standar bahkan diberi tanda dengan warna berbeda. Jisoo mengenang bahwa para trainee yang mendapatkan nilai rendah sering berkumpul dan menangis setelah melihat hasil tersebut. Mereka yang tereliminasi harus mengakhiri masa pelatihan pada hari itu juga.

Nayeon menceritakan pengalaman yang berbeda selama menjalani pelatihan di JYP Entertainment. Menurutnya, hasil evaluasi tidak diumumkan secara terbuka kepada seluruh peserta. Para trainee dipanggil satu per satu ke ruangan untuk mendapatkan penjelasan dan konseling secara pribadi.

Perbedaan tersebut membuat Yoo Jae Suk terkejut karena para peserta masih berusia sangat muda ketika harus menghadapi tekanan untuk mempertahankan posisi mereka.

Jisoo mulai menjalani pelatihan di YG Entertainment ketika duduk di kelas dua SMA, sedangkan Nayeon bergabung dengan JYP Entertainment saat kelas tiga SMP dan menjalani masa trainee selama sekitar enam tahun sebelum debut.

Keduanya juga mengungkapkan bahwa mereka telah saling mengenal sejak sebelum menjadi idol. Jisoo bahkan menyebut Nayeon sudah terkenal sebagai salah satu trainee yang menonjol atau dianggap sebagai ace di kalangan peserta pelatihan.

Dalam percakapan tersebut, Jisoo juga mengaku bersyukur karena memulai karier sebagai trainee pada usia yang relatif lebih dewasa. Ia masih sempat menikmati kehidupan sekolah, termasuk mengikuti perjalanan sekolah bersama teman-temannya.