Fans Stray Kids Kirim Puluhan Karangan Bunga ke JYP, Desak Direktur One Label Mundur

Karangan Bunga di JYP Entertaiment dari Fans StrayKids (x @kpopnews2_)

JawaPos.com - Pengumuman wajib militer Lee Know Stray Kids picu gelombang protes dari sejumlah penggemar. Pada 10 November 2026, puluhan karangan bunga duka terlihat berjejer di depan kantor pusat JYP Entertainment di kawasan Gangdong, Seoul.

Aksi tersebut dilakukan sebagai bentuk kekecewaan terhadap pengelolaan aktivitas Lee Know menjelang keberangkatannya menjalani tugas wajib militer pada 2027.

Mengutip laporan Allkpop, pita yang terpasang pada karangan bunga memuat berbagai pesan kritis, termasuk tuntutan agar direktur One Label mengundurkan diri dan pembubaran label tersebut.

One Label merupakan divisi di bawah JYP Entertainment yang menangani Stray Kids. Aksi ini menunjukkan bahwa sebagian penggemar tidak hanya mempersoalkan jadwal wajib militer, tetapi juga menyampaikan ketidakpuasan terhadap manajemen dan komunikasi agensi selama ini.

Sebelumnya, JYP Entertainment mengumumkan pada 5 November bahwa Lee Know dijadwalkan memulai wajib militer pada kuartal pertama 2027.

Agensi menyebut sang idol masih akan menyapa STAY, sebutan untuk penggemar Stray Kids, melalui berbagai konten dan aktivitas individu sebelum menjalani tugasnya. Namun, tanggal keberangkatan secara pasti serta rincian kegiatan belum diumumkan kepada publik.

Sejumlah penggemar menilai rencana aktivitas tersebut belum cukup untuk memberikan kesempatan kepada STAY di Korea Selatan bertemu Lee Know sebelum masa hiatus militernya.

Mereka menyoroti belum adanya pengumuman mengenai konser terakhir atau panggung perpisahan khusus di Korea, sementara aktivitas konser dan tur internasional grup masih menjadi perhatian.

Bagi sebagian penggemar, kesempatan menyaksikan penampilan terakhir Lee Know di negaranya sendiri menjadi hal yang sangat berarti.

Kekecewaan juga semakin terasa karena kabar mengenai acara fan signing melalui panggilan video dan promosi grup pendatang baru muncul berdekatan dengan pengumuman wajib militer Lee Know.

Sejumlah penggemar mempertanyakan prioritas agensi dalam menyusun jadwal artis yang akan segera menjalani masa tugas.

Menurut pemberitaan media Korea, protes tersebut juga berkaitan dengan keluhan yang telah menumpuk mengenai aktivitas domestik Stray Kids dan komunikasi JYP dengan penggemar.

Hingga saat ini, JYP Entertainment belum menyampaikan tanggapan khusus mengenai aksi pengiriman karangan bunga tersebut.