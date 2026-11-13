Jeongyeon TWICE dan Joohoney MONSTA X Pamer Persahabatan dalam Variety Show Just Human Friends

Jeongyeon (x @kchartsmaster)

JawaPos.com - Variety show Korea terbaru Just Human Friends mulai menarik perhatian setelah merilis poster dan video teaser yang memperlihatkan kebersamaan enam selebritas dalam sebuah perjalanan persahabatan.

Program ini menghadirkan Jeongyeon TWICE dan Joohoney MONSTA X bersama empat artis senior, yakni Lee Seo Jin, Han Ji Min, Kim Yong Gun, dan Park Jung Soo.

Mengusung suasana liburan santai, acara tersebut menjanjikan percakapan jujur, interaksi spontan, serta kehangatan hubungan yang telah terjalin selama bertahun-tahun.

Mengutip laporan Soompi, Just Human Friends mempertemukan tiga pasangan sahabat dari generasi berbeda. Lee Seo Jin dan Han Ji Min telah berteman selama hampir 20 tahun sejak bekerja bersama dalam drama Lee San, Wind of the Palace.

Sementara itu, Kim Yong Gun dan Park Jung Soo memiliki persahabatan selama 55 tahun. Pasangan termuda, Joohoney dan Jeongyeon, juga sudah menjalin pertemanan selama sekitar 10 tahun sejak sama-sama debut pada 2015.

Teaser yang dirilis memperlihatkan dinamika unik setiap pasangan. Lee Seo Jin kembali menunjukkan kebiasaannya mengurus berbagai kebutuhan selama perjalanan, meskipun kerap mengeluh.

Han Ji Min justru tampil sebagai sosok yang sigap mengatur keperluan praktis, mulai dari akomodasi hingga tiket perjalanan. Di sisi lain, Park Jung Soo memperlihatkan energi besar dan kepribadian yang ceria, bahkan ketika teman-temannya mulai kelelahan mengikuti aktivitasnya.

Joohoney dan Jeongyeon menjadi pasangan termuda yang turut membantu perjalanan dengan mengurus navigasi serta mengemudi. Joohoney mencuri perhatian melalui sikap ramah dan tingkah lucunya ketika berinteraksi dengan Lee Seo Jin.

Sementara itu, Jeongyeon terlihat menikmati kebersamaan dengan Park Jung Soo, termasuk saat mereka pergi berbelanja.

Interaksi keduanya memperlihatkan kedekatan yang terbentuk dari persahabatan panjang, meskipun mereka mengaku terkadang merasa canggung ketika harus berdua di depan kamera.

Keenam peserta memiliki aturan sederhana selama perjalanan. Mereka bebas menghabiskan waktu dengan aktivitas masing-masing, tetapi seluruh anggota harus berkumpul saat makan malam.

Aturan tersebut memungkinkan munculnya berbagai kombinasi kegiatan, seperti sesi olahraga Park Jung Soo dan Joohoney, serta sarapan bersama Lee Seo Jin, Kim Yong Gun, dan Jeongyeon.

Format ini memberikan kesempatan bagi penonton untuk melihat hubungan para selebritas secara lebih natural tanpa terlalu banyak skenario.

Just Human Friends disutradarai oleh Na Young Suk bersama Shin Gun Joon, dua nama di balik produksi variety show Korea yang dikenal dengan pendekatan perjalanan dan interaksi antarpeserta.