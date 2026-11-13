Lee Jae Jin Mundur, Dinner Show Sechs Kies Bersama Ko Ji Yong dan Jang Su Won Dibatalkan

Pertemuan Lee Jae Jin, Ko Ji Yong dan Jang Su Won (allkpop)

JawaPos.com - Acara makan malam sekaligus pertunjukan akhir tahun yang melibatkan tiga anggota Sechs Kies, yakni Ko Ji Yong, Lee Jae Jin, dan Jang Su Won, resmi dibatalkan.

Keputusan tersebut diumumkan pada 10 November 2026, hanya 11 hari setelah acara pertama kali diperkenalkan kepada publik.

Pembatalan ini terjadi setelah muncul perselisihan mengenai sistem pemesanan tiket dan metode pembayaran yang berujung pada keputusan Lee Jae Jin untuk tidak berpartisipasi.

Mengutip laporan Allkpop, acara berjudul THE TREE in INSPIRE – Sechskies' Untold Story awalnya dijadwalkan berlangsung pada 15 dan 16 Desember di INSPIRE Resort, Incheon.

Pihak Jang Su Won kemudian menyampaikan pengumuman pembatalan melalui fan cafe resmi J-Walk. Penggemar yang telah memesan tiket atau mentransfer biaya keikutsertaan diminta menghubungi penyelenggara secara langsung untuk mengetahui prosedur pengembalian dana.

Kontroversi semakin besar setelah Lee Jae Jin mengumumkan pengunduran dirinya melalui media sosial. Ia mengaku menemukan sejumlah persoalan selama proses negosiasi, terutama terkait sistem penjualan tiket.

Menurut keterangannya, ia mendapat informasi dari penggemar bahwa penyelenggara menghubungi calon peserta secara pribadi dan menerima pembayaran melalui rekening pribadi, bukan melalui platform penjualan tiket resmi.

Ia juga menyebut terdapat penggemar yang belum menerima pengembalian uang meskipun telah mengajukan permintaan refund. Lee menegaskan bahwa pembicaraan mengenai keikutsertaannya tidak pernah berujung pada penandatanganan kontrak final.

Pihak penyelenggara, Mountain Movement Story, memberikan bantahan terhadap sejumlah pernyataan tersebut. Perusahaan yang juga merupakan agensi Ko Ji Yong itu menyatakan bahwa pembayaran masuk ke rekening perusahaan, bukan rekening pribadi.

Mereka mengklaim hanya dua penggemar Lee Jae Jin yang telah melakukan pembayaran dan tidak menerima permintaan pengembalian dana berdasarkan catatan yang dimiliki.

Penyelenggara juga menyampaikan bahwa terdapat perubahan komunikasi mengenai kesediaan Lee untuk tampil selama proses persiapan. Kedua pihak pun memiliki keterangan berbeda mengenai kronologi pembahasan acara tersebut.

Sebelum pembatalan, acara ini sebenarnya sudah menuai kritik sejak pengumuman awal pada 30 Oktober 2026. Kehadiran hanya tiga dari lima anggota Sechs Kies, tanpa Eun Ji Won dan Kim Jae Duk, memunculkan beragam tanggapan dari penggemar.

Harga yang tercantum dalam materi promosi juga sempat dianggap sebagai tarif tiket yang mahal, meskipun penyelenggara menjelaskan bahwa angka tersebut merupakan contoh harga kamar hotel. Selain itu, poster promosi yang menggunakan gambar hasil AI dan menuai protes turut menambah polemik.

Pembatalan tersebut mengakhiri rencana acara yang semula diharapkan menjadi momen spesial menjelang peringatan 30 tahun debut Sechs Kies pada 2027.

Pihak Jang Su Won meminta penggemar memastikan proses refund secara langsung kepada penyelenggara agar tidak mengalami kerugian.