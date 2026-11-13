Shindong Super Junior Ungkap Kebaikan Changmin TVXQ, Rela Melepaskan Sisa Pembayaran Rumah

Shindong (x @ymoh_12)

JawaPos.com - Kisah persahabatan sesama idol K-pop kembali curi perhatian. Kali ini, Shindong Super Junior membagikan pengalaman menarik saat membeli rumah bekas milik Changmin TVXQ.

Dalam ceritanya, Changmin menunjukkan sikap dermawan dengan memberikan keringanan ketika Shindong ternyata kekurangan uang untuk menyelesaikan pembayaran terakhir rumah tersebut.

Mengutip laporan Allkpop, Shindong menceritakan pengalaman itu ketika menjadi bintang tamu dalam program web variety Salon Drip 2 yang tayang melalui kanal YouTube TEO pada 10 November.

Ia hadir bersama komedian Jang Dong Min dan berbincang dengan pembawa acara Jang Do Yeon mengenai rumah yang kini ditempatinya. Shindong mengaku sangat menyukai rumah tersebut karena kondisinya nyaman dan membuat kualitas hidupnya meningkat.

Shindong kemudian mengungkap bahwa rumah tersebut sebelumnya merupakan milik Changmin. Awalnya, ia tidak berencana membeli properti karena hanya sedang mencari tempat tinggal baru.

Namun, setelah mendengar kabar dari Leeteuk bahwa Changmin hendak menjual rumahnya, Shindong memutuskan untuk melihat langsung properti tersebut.

Ia sempat mengira bisa mendapatkan harga khusus karena sudah mengenal Changmin, tetapi akhirnya memutuskan membeli rumah itu setelah mengetahui bahwa properti tersebut memang ditawarkan untuk dijual.

Proses pembelian rumah ternyata tidak sepenuhnya berjalan mulus. Shindong mengaku telah berusaha mengumpulkan uang untuk menyelesaikan transaksi, tetapi masih mengalami kekurangan ketika pembayaran hampir selesai.

Ia kemudian meminta izin kepada Changmin untuk melunasi sisa uang tersebut satu bulan kemudian. Namun, respons Changmin justru di luar dugaan.

Alih-alih menunggu pembayaran tambahan, Changmin mengatakan bahwa dirinya bersedia menerima uang yang sudah dibayarkan tanpa meminta kekurangannya.

Kebaikan tersebut membuat Shindong merasa sangat terbantu. Ia juga mengungkapkan bahwa rumah itu masih dalam kondisi interior yang sangat baik karena Changmin sebelumnya telah menatanya dengan apik.

Shindong bahkan mengatakan tidak perlu melakukan banyak perubahan setelah pindah. Menurutnya, keputusan membeli rumah tersebut membawa perubahan positif terhadap kenyamanan hidupnya.

Cerita tersebut pun memperlihatkan hubungan baik di antara para idol dari dua grup besar Korea Selatan, Super Junior dan TVXQ.

Meski dikenal melalui aktivitas masing-masing di industri musik dan hiburan, Shindong dan Changmin ternyata juga memiliki kedekatan di luar panggung.