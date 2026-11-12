Ariana Grande dan Ricky Alvarez Tampil di Red Carpet Premiere Film Focker-in-Law

JawaPos.com – Ariana Grande akhirnya tampil perdana di karpet merah bersama kekasihnya, Ricky Alvarez, dalam pemutaran perdana film Focker-in-Law di New York City.

Dilansir dari laman People pada Kamis (12/11), Kemunculan pasangan tersebut menjadi sorotan setelah keduanya kembali menjalin hubungan asmara yang sempat terjalin pada 2015 hingga 2016.

Ariana dan Ricky sebelumnya memicu spekulasi hubungan sejak terlihat menghabiskan waktu bersama di Austin, Texas, pada Juni sebelum mengonfirmasi kedekatan mereka melalui media sosial pada Agustus.

Dalam kesempatan tersebut, Ariana Grande tampil anggun mengenakan gaun bergaris putih dan abu-abu muda dengan detail bunga putih pada bagian atas serta rok panjang menjuntai.

Sementara itu, Ricky Alvarez memilih penampilan kasual elegan dengan memadukan blazer hitam, kemeja putih, dan celana jin.

Keduanya terlihat mesra saat berpose di hadapan fotografer dengan saling merangkul, bertukar senyum, serta berbincang sepanjang acara pemutaran perdana film tersebut.

Hubungan Ariana dan Ricky semakin menjadi perhatian setelah keduanya beberapa kali membagikan momen kebersamaan melalui Instagram, termasuk foto saat berpelukan dan saling mencium kening.

Penyanyi berusia 33 tahun itu juga sempat mengisyaratkan hubungan mereka melalui perubahan lirik lagu thank u, next ketika tampil dalam tur Eternal Sunshine pada September.

Sebelumnya, keduanya pertama kali bertemu ketika Ricky menjadi penari latar Ariana dalam tur Honeymoon pada 2014 hingga 2015, sebelum mulai berpacaran pada April 2015 dan mengakhiri hubungan pada Juli 2016.