Shin Min Ah Tuai Kritik atas Ekspresi Wajah dan Penyampaian Dialog dalam The Remarried Empress

JawaPos.com – Aktris Korea Selatan, Shin Min Ah, menjadi sorotan setelah penampilannya sebagai Permaisuri Navier dalam drama The Remarried Empress menuai kritik dari sejumlah penonton.

Dilansir dari laman Kbizoom pada Kamis (12/11), Kontroversi tersebut mencuat setelah sebuah adegan yang memperlihatkan dirinya memberikan isyarat peringatan dengan mengangkat jari telunjuk viral di media sosial X.

Penonton menilai ekspresi wajah, artikulasi, serta penyampaian dialog Shin Min Ah masih kurang meyakinkan untuk menggambarkan sosok permaisuri yang memiliki kewibawaan dan ketegasan di lingkungan istana.

Kritik tersebut tidak hanya tertuju pada kemampuan akting Shin Min Ah, tetapi juga menyangkut penyutradaraan dan pengambilan gambar yang dinilai kurang memberikan penekanan terhadap adegan penting.

Sejumlah penonton menilai suara sang aktris terlalu lembut, ekspresinya cenderung datar, serta gestur tubuhnya belum mampu menghadirkan karakter Navier yang tegas dan berwibawa.

Meski demikian, sebagian penonton tetap membela Shin Min Ah dengan menilai bahwa teknik pengambilan gambar yang monoton turut memengaruhi kekuatan penyampaian adegan tersebut.

Shin Min Ah sendiri telah berkarier lebih dari dua dekade sejak debut pada 2001 dan dikenal melalui sejumlah drama populer, seperti My Girlfriend Is a Gumiho, Oh My Venus, Hometown Cha-Cha-Cha, dan Our Blues.

Dalam The Remarried Empress, ia memerankan Navier, seorang permaisuri yang harus menghadapi pengkhianatan suaminya, Kaisar Sovieshu, setelah sang penguasa jatuh cinta kepada Rashta dan memutuskan menikahinya.

Karakter Navier menuntut kemampuan akting yang kuat untuk menggambarkan ketenangan, kecerdasan, serta kewibawaan seorang pemimpin, sehingga penampilan Shin Min Ah kini menjadi bahan perbincangan di kalangan penggemar drama Korea.