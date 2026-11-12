Song Hye Kyo Ceritakan Pengalaman Lucu Saat Beli Wine, Gong Yoo Langsung Meledek

Song Hye Kyo (x @soompi)

JawaPos.com - Song Hye Kyo bagikan pengalaman unik yang membuat penampilannya kembali menjadi perbincangan. Ia mengaku pernah dianggap masih berusia 18 tahun ketika hendak membeli wine di sebuah toko.

Cerita tersebut disampaikan dengan nada bercanda dalam cuplikan acara Pinggyego dan langsung mengundang tawa Gong Yoo serta Yoo Jae Suk.

Mengutip laporan Zapzee, kisah itu muncul dalam teaser episode ke-124 Pinggyego yang diunggah kanal YouTube DdeunDdeun pada 7 November.

Dalam percakapan bersama Gong Yoo, Yoo Jae Suk, dan Yang Se Chan, Song Hye Kyo menceritakan kebiasaannya sesekali ingin membeli sebotol wine ketika merasa bosan.

Namun, ia mengaku pernah mendapat penolakan karena penampilannya dianggap terlalu muda untuk membeli minuman tersebut.

“Aku terlihat seperti berusia 18 tahun, jadi mereka bilang tidak bisa menjualnya kepadaku,” ungkap Song Hye Kyo dalam cerita tersebut. Aktris itu bahkan terlihat menutupi wajah karena malu setelah menyampaikan pengalamannya.

Gong Yoo kemudian menggoda dengan mengatakan bahwa cerita tersebut rupanya memang sengaja dibangun untuk menyampaikan pengakuan itu. Yoo Jae Suk pun ikut tertawa dan menyebut pengantar ceritanya sangat panjang.

Selain membahas penampilan, percakapan mereka juga diwarnai candaan mengenai perbedaan usia debut. Song Hye Kyo menegaskan bahwa dirinya merupakan senior Gong Yoo di industri hiburan.

Tahun 2026 menjadi perayaan 30 tahun debutnya setelah memulai karier melalui kontes model seragam sekolah pada 1996. Sementara itu, Gong Yoo memulai perjalanan aktingnya pada 2001.

Keduanya juga saling meledek ketika membicarakan kebiasaan dan penampilan. Saat Gong Yoo mengatakan bahwa Song Hye Kyo akan tetap terlihat cantik mengenakan seragam sekolah, sang aktris justru menganggap ucapan tersebut sebagai sindiran mengenai tinggi badannya.

Ia mengungkapkan bahwa Gong Yoo kerap menggodanya soal hal itu, bahkan ketika mereka sedang berada di lokasi syuting.

Penampilan Song Hye Kyo dan Gong Yoo dalam Pinggyego turut menjadi perhatian karena keduanya akan beradu akting dalam serial Netflix Tantara.