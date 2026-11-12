Masih Lengket Setelah Hampir 9 Tahun, Lee Kwang Soo dan Lee Sun Bin Pamer Momen Kencan

Lee Kwang Soo san Lee Sun Bin (zapzee.net)

JawaPos.com - Lee Kwang Soo dan Lee Sun Bin kembali curi perhatian publik. Foto-foto terbaru yang memperlihatkan keduanya menghabiskan waktu bersama saat berkencan beredar di berbagai komunitas daring dan media sosial.

Meski tampil santai dengan pakaian kasual, kedekatan pasangan yang telah menjalin hubungan selama hampir sembilan tahun tersebut sukses membuat penggemar ikut gemas.

Mengutip laporan Zapzee, sejumlah foto memperlihatkan Lee Kwang Soo dan Lee Sun Bin mengunjungi beberapa tempat, termasuk pusat perbelanjaan, toko, hingga jalanan di luar negeri.

Keduanya terlihat mengenakan topi dan masker untuk menyamarkan penampilan. Namun, momen ketika mereka berjalan berdekatan, berbincang, hingga bergandengan tangan tetap menarik perhatian warganet.

Salah satu hal yang paling banyak dibicarakan adalah perbedaan tinggi badan keduanya yang mencapai 27 sentimeter. Berdasarkan profil resmi, Lee Kwang Soo memiliki tinggi sekitar 193 sentimeter, sedangkan Lee Sun Bin 166 sentimeter.

Perbedaan tersebut terlihat jelas dalam foto-foto yang beredar dan membuat banyak penggemar memberikan komentar positif mengenai penampilan mereka sebagai pasangan.

Hubungan Lee Kwang Soo dan Lee Sun Bin bermula ketika keduanya bertemu melalui program variety Running Man pada 2016.

Interaksi mereka kemudian berkembang menjadi hubungan asmara yang dikonfirmasi secara terbuka pada Desember 2018. Sejak saat itu, keduanya tetap menjalani hubungan di hadapan publik tanpa banyak mengumbar kehidupan pribadi.

Ini bukan kali pertama momen kebersamaan mereka menjadi perbincangan. Pada Maret 2026, foto keduanya saat berjalan bersama anjing peliharaan di kawasan Sungai Han, Seoul, juga sempat ramai dibagikan.

Lee Kwang Soo bahkan membahas kejadian tersebut ketika tampil di kanal YouTube DdeunDdeun dalam program Pinggyego.

Kemunculan foto-foto terbaru ini kembali memperlihatkan kedekatan pasangan tersebut setelah bertahun-tahun menjalin hubungan.