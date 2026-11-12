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Penulis: Leni Setya Wati
Kamis, 12 November 2026 | 17.47 WIB

Kim Tae Hee Bagikan Video Workout, Fisik Bugar di Usia 46 Tahun Jadi Perbincangan

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Kim Tae Hee (sport.khan)

JawaPos.com - Kim Tae Hee menarik perhatian publik melalui unggahan terbarunya di media sosial. Bukan karena proyek akting, kali ini penampilannya saat berolahraga menjadi perbincangan setelah memperlihatkan bentuk tubuh yang bugar serta otot bahu dan punggung yang terlihat jelas. Video tersebut sekaligus menunjukkan kebiasaannya menjaga kesehatan melalui aktivitas fisik secara rutin.

Mengutip laporan Sports Khan, Kim Tae Hee mengunggah sebuah video singkat yang memperlihatkan dirinya sedang berlatih di tempat olahraga. Ia menyebut lokasi tersebut sebagai tempat yang hampir setiap hari dikunjunginya pada siang hari.

Kim Tae Hee juga mengungkapkan bahwa meskipun menyukai aktivitas luar ruangan, berolahraga di dalam ruangan yang nyaman tetap menjadi salah satu cara untuk melepas penat.

Dalam unggahan tersebut, istri penyanyi sekaligus aktor Rain itu terlihat mengenakan atasan olahraga tanpa lengan berwarna cokelat gelap dan celana legging.

Rambutnya diikat ke belakang agar lebih leluasa bergerak. Perhatian warganet tertuju pada bagian bahu dan punggungnya yang tampak terlatih, memperlihatkan hasil dari kebiasaan olahraga yang dijalani secara konsisten.

Kim Tae Hee juga menyampaikan pesan kepada para pengikutnya agar tetap menjaga kesehatan di tengah perubahan cuaca yang semakin dingin dan kering. Ia mengingatkan pentingnya berolahraga serta menjaga kondisi tubuh agar tidak mudah terserang flu.

Pesan sederhana tersebut memperlihatkan bahwa unggahannya bukan sekadar membagikan aktivitas pribadi, tetapi juga mengajak penggemar menerapkan gaya hidup sehat.

Kim Tae Hee sempat menjadi sasaran komentar negatif mengenai bentuk tubuhnya setelah menghadiri sebuah acara merek perhiasan mewah di kawasan Gangnam, Seoul, pada 22 Oktober 2026.

Sejumlah warganet melontarkan kritik terhadap bagian lengan dan punggungnya ketika mengenakan gaun di acara tersebut. Komentar tersebut kemudian kembali menjadi sorotan setelah video olahraga terbarunya memperlihatkan kondisi fisiknya yang bugar. 

Terlepas dari berbagai penilaian mengenai penampilan, unggahan Kim Tae Hee menunjukkan konsistensinya dalam menjalani aktivitas olahraga.

Aktris yang dikenal lewat sejumlah drama Korea populer itu pun mendapat perhatian karena tetap aktif menjaga kebugaran di tengah kesibukannya.

Video tersebut sekaligus menjadi pengingat bahwa kesehatan dan olahraga seharusnya lebih diutamakan daripada komentar yang menjatuhkan penampilan seseorang.

 
 

Editor: Setyo Adi Nugroho
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