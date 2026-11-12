Usai Konflik dengan INB100, Baekhyun EXO Siapkan Manajemen Independen Lewat B.ION

Baekhyun (x @fashionistd)

JawaPos.com - Baekhyun kembali mengambil langkah besar dalam perjalanan kariernya. Di tengah perselisihan hukum dengan agensi sebelumnya, INB100, ia mendirikan perusahaan hiburan baru bernama B.ION Entertainment.

Langkah tersebut menjadi awal babak baru bagi Baekhyun untuk mempersiapkan pengelolaan aktivitas musik dan hiburannya secara independen.

Mengutip laporan Zapzee, Baekhyun telah menyelesaikan pendaftaran B.ION Entertainment sebagai perusahaan perencanaan bisnis budaya populer dan seni di Kantor Distrik Gangnam, Seoul, pada 9 November.

Perusahaan tersebut didirikan pada 18 September 2026 dengan Baekhyun sebagai CEO. Bidang usahanya mencakup produksi dan distribusi musik, perencanaan konser, serta manajemen penyanyi dan aktor.

Pendirian perusahaan baru ini terjadi setelah Baekhyun terlibat konflik dengan INB100, agensi yang sebelumnya ia dirikan pada Juni 2023. Perselisihan tersebut berkaitan dengan dugaan pembayaran penyelesaian dan biaya kontrak yang belum dibayarkan.

Pada Mei 2024, INB100 bergabung dengan One Hundred Label yang dipimpin Cha Ga Won. Namun, hubungan antara pihak artis dan perusahaan kemudian mengalami ketegangan hingga berujung pada persoalan hukum.

Konflik tersebut juga melibatkan dua anggota EXO-CBX lainnya, yaitu Chen dan Xiumin. Pada Maret 2026, ketiganya menyampaikan pemberitahuan penghentian kontrak eksklusif dengan INB100.

Mereka kemudian mengajukan permohonan penangguhan pemberlakuan kontrak serta gugatan utama pada 18 Agustus.

Pada 15 September, Pengadilan Distrik Pusat Seoul mengabulkan permohonan penangguhan tersebut sehingga kontrak eksklusif mereka ditangguhkan hingga putusan tingkat pertama dalam perkara utama.

Pendirian B.ION Entertainment menandai langkah kedua Baekhyun membangun perusahaan independen setelah sebelumnya mendirikan INB100.

Perusahaan baru tersebut memiliki bidang usaha yang memungkinkan pengelolaan berbagai kegiatan hiburan, mulai dari perilisan musik hingga penyelenggaraan konser.

Meski demikian, pendirian perusahaan belum otomatis berarti seluruh rencana aktivitas bersama EXO-CBX telah ditetapkan secara resmi.

Kabar ini pun memunculkan perhatian penggemar terhadap masa depan aktivitas Baekhyun, Chen, dan Xiumin. Para penggemar berharap ketiganya dapat kembali menjalankan kegiatan bersama dengan lebih leluasa setelah persoalan kontrak menemukan kejelasan.