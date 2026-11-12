Jo Yeo Jeong Ceritakan Perjuangan Karier, Belajar Menerima Ketidakpastian sebagai Aktris

Jo Yeo Jeong (x @soompi)

JawaPos.com - Jo Yeo Jeong mengungkap sisi lain perjalanan kariernya yang selama ini jarang diketahui publik. Di balik kesuksesannya sebagai salah satu aktris ternama, ia ternyata pernah merasa cemas dan terintimidasi ketika melihat banyak aktris berbakat berada dalam satu generasi dengannya.

Nama-nama besar seperti Song Hye Kyo, Jun Ji Hyun, dan Han Ji Min sempat membuatnya mempertanyakan kemampuan untuk menunjukkan eksistensi di industri hiburan.

Mengutip laporan Zapzee, pengakuan tersebut disampaikan Jo Yeo Jeong dalam sebuah wawancara bersama produser sekaligus sutradara Park Hye Ryoung di kanal YouTube PDC by PDC.

Dalam perbincangan yang diunggah pada 5 November, ia membahas ketidakpastian profesi aktor, perjalanan karier, hingga berbagai kekhawatiran yang pernah dirasakan ketika masih berusia 20-an.

Ketika membicarakan rekan-rekan seangkatannya, Jo Yeo Jeong menyebut Song Hye Kyo, Jun Ji Hyun, Han Ji Min, Gong Hyo Jin, Bae Doo Na, dan Im Soo Jung sebagai aktris dengan kemampuan serta karakter yang luar biasa.

Ia mengaku pernah bertanya kepada dirinya sendiri apakah mampu memiliki tempat tersendiri di tengah banyaknya talenta hebat tersebut. Perasaan cemas dan takut itu muncul karena setiap aktris memiliki daya tarik serta keunggulan masing-masing.

Jo Yeo Jeong menegaskan bahwa dirinya tidak menganggap rekan-rekan sesama aktor sebagai pesaing. Menurutnya, setiap orang mempunyai pesona yang berbeda sehingga membandingkan mereka bukanlah sesuatu yang berarti.

Justru keberagaman karakter dan gaya akting itulah yang membuat industri hiburan semakin kaya dan memberikan banyak pilihan menarik bagi penonton. Ia pun menyadari bahwa tantangan sebenarnya adalah menemukan keunikan diri sendiri agar dapat meninggalkan kesan bagi penonton.

Dalam wawancara tersebut, Jo Yeo Jeong juga berbicara tentang perjalanan karier yang menurutnya berkembang sedikit lebih lambat. Ia mulai lebih aktif membintangi film ketika berusia sekitar 30 tahun, sehingga masa usia 20-an dipenuhi berbagai pertanyaan mengenai arah karier dan masa depannya.

Ketika diminta menyampaikan pesan kepada dirinya yang lebih muda, ia tidak ingin memberikan pujian berlebihan. Ia hanya ingin mengatakan bahwa dirinya telah bertahan dengan baik karena tidak pernah berhenti melangkah, meskipun hanya satu langkah setiap hari.

Kini, Jo Yeo Jeong merasa bersyukur karena masih mendapatkan kesempatan untuk memerankan karakter menarik di usianya sekarang. Ia juga menilai bahwa setiap kesempatan dalam dunia hiburan tidak selalu datang berdasarkan seberapa keras seseorang bekerja.