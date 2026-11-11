Stanford University Buka Mata Kuliah Terinspirasi RM BTS, Bahas Kesehatan Mental dan Well-Being

JawaPos.com - Pengaruh RM BTS ternyata tidak hanya terasa di industri musik dan dunia seni, tetapi juga merambah lingkungan akademik. Stanford University di Amerika Serikat menghadirkan mata kuliah yang terinspirasi dari kebiasaan hidup Kim Namjoon atau RM.

Kelas bertajuk Namjooning, and Other Well-Being Inspiration from BTS tersebut mengajak mahasiswa mempelajari kesehatan mental dan kesejahteraan hidup melalui aktivitas sederhana yang sering dilakukan sang leader BTS.

Mengutip laporan Zapzee, mata kuliah ini merupakan seminar pengantar psikologi yang membahas hubungan antara kebiasaan sehari-hari dan kesehatan mental.

Topik yang dipelajari mencakup kualitas tidur, kecemasan, mencintai diri sendiri, kebuntuan kreativitas, olahraga, nutrisi, hingga psikoterapi. Mahasiswa juga akan menggabungkan penelitian ilmiah dengan karya sastra, seni visual, dan analisis data dalam proses pembelajaran.

Istilah Namjooning berasal dari nama Kim Namjoon yang dipopulerkan oleh penggemar BTS. Kata tersebut menggambarkan aktivitas yang identik dengan RM, seperti mengunjungi museum seni, membaca buku, bersepeda, menikmati alam, serta berjalan-jalan di taman.

Kebiasaan tersebut sering dibagikan RM melalui media sosial dan menginspirasi penggemar untuk menikmati hal-hal sederhana dalam kehidupan sehari-hari.

Seminar ini diajar oleh James R. Jacobs, seorang pejabat bidang kesehatan dan kesejahteraan di Stanford sekaligus pengajar di Departemen Psikiatri dan Ilmu Perilaku.

Mata kuliah dengan kode PSYC 65N tersebut ditawarkan pada semester musim gugur tahun akademik 2026–2027 dan memiliki bobot tiga kredit. Menariknya, tugas akhir mahasiswa akan mengambil inspirasi dari album solo pertama RM, Indigo, yang dirilis pada 2022.

Meski terinspirasi dari gaya hidup RM, kelas ini tidak sekadar mengajak mahasiswa meniru kebiasaan sang idol. Mereka juga diminta menguji efektivitas berbagai saran kesehatan melalui bukti ilmiah dan penelitian.

Dengan demikian, aktivitas seperti tidur cukup, berolahraga, membaca, atau menikmati karya seni tidak hanya dibahas sebagai kebiasaan positif, tetapi juga dipelajari berdasarkan dampaknya terhadap kesejahteraan manusia.

Kehadiran mata kuliah ini memperlihatkan bagaimana pengaruh RM telah berkembang melampaui popularitasnya sebagai musisi.

Kecintaannya terhadap seni, sastra, dan alam menjadi inspirasi bagi penggemar sekaligus membuka ruang diskusi akademis mengenai kehidupan yang lebih seimbang.

Bagi ARMY, kabar ini menjadi kebanggaan tersendiri karena kebiasaan sederhana sang idola kini turut menjadi bahan pembelajaran di salah satu universitas ternama dunia.