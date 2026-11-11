Suho Sebut 'Dad' Saat Makan MPASI, Oh Sang-jin dan Kim So-young Tak Bisa Menyembunyikan Bahagia

Oh Sang Jin dan Baby Suho (Chsoun)

JawaPos.com - Momen menggemaskan dari keluarga pasangan selebriti Oh Sang-jin dan Kim So-young.

Putra kedua mereka, Suho, sukses membuat kedua orang tuanya terkejut ketika mengucapkan kata "Dad" saat mencoba makanan pendamping ASI (MPASI) untuk pertama kalinya.

Reaksi spontan bayi berusia enam bulan tersebut langsung mencuri perhatian dalam video terbaru keluarga mereka.

Momen itu dibagikan melalui kanal YouTube Kim So-young. Dalam video berjudul Finally, Our 6-Month-Old Son Tries His First Baby Food?!, Kim memperlihatkan keseharian Suho yang semakin aktif dan ceria.

Bayi tersebut terlihat menikmati waktunya di dalam baby walker sambil tersenyum lebar, membuat sang ibu berkali-kali tertawa melihat tingkahnya.

Suho kemudian mendapatkan kesempatan mencoba MPASI pertamanya. Ketika makanan mulai diberikan, ia memperlihatkan reaksi yang cukup mengejutkan karena tampak menikmati rasanya dan terus menunjukkan ketertarikan untuk makan. Kim So-young pun terlihat senang melihat putranya lahap mencicipi makanan tersebut.

Oh Sang-jin yang berada di dekat sang anak ikut memberikan arahan agar Suho menelan makanannya dengan baik.

Ia mengingatkan putranya supaya tidak terburu-buru karena sebagian makanan terlihat keluar kembali dari mulutnya.

Namun, suasana semakin menghibur ketika Suho tiba-tiba terdengar mengatakan, "Dad, why!" yang membuat kedua orang tuanya terkejut.

Mengutip laporan OSEN, momen tersebut menjadi salah satu bagian paling menarik dari video keseharian keluarga mereka.

Setelah kejadian itu, Suho kembali menunjukkan ekspresi senang saat menikmati MPASI. Tingkah lucunya membuat Kim dan Oh semakin menikmati pengalaman memperkenalkan makanan pertama kepada putra mereka.

Oh Sang-jin dan Kim So-young menikah pada 2017 dan telah dikaruniai seorang putri serta seorang putra.

Kehadiran Suho menjadi kebahagiaan tersendiri bagi keluarga tersebut, terlebih setelah sang bayi sempat menjalani perawatan intensif sekitar satu minggu setelah lahir akibat penyakit kuning dan masalah saluran pencernaan.