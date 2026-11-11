Nama Choi Woo-shik Kembali Jadi Sorotan, Tuduhan Rasisme dan Sikap Buruk Picu Kontroversi

Choi Woo Shik (x @kpopnews2_)

JawaPos.com - Choi Woo-shik menjadi perbincangan setelah sejumlah tuduhan mengenai perilakunya beredar di media sosial.

Isu tersebut mencakup dugaan diskriminasi rasial terhadap seorang penggemar perempuan berkulit hitam di Paris serta unggahan anonim yang menuduhnya bersikap tidak sopan kepada manajer dan kru penerbangan.

Namun, berbagai klaim tersebut belum seluruhnya terverifikasi dan memicu perdebatan di kalangan warganet.

Kontroversi diskriminasi rasial bermula pada Juni 2026, ketika seorang perempuan mengunggah video dari acara peragaan busana di Paris.

Ia mengaku merasa diabaikan saat meminta tanda tangan Choi Woo-shik, sementara aktor tersebut melayani sejumlah penggemar lain.

Perempuan itu mengungkapkan kekecewaannya dan mempertanyakan apakah warna kulit menjadi alasan dirinya tidak mendapat perhatian.

Setelah video dari sudut pengambilan gambar lain beredar, muncul pula rekaman yang memperlihatkan Choi Woo-shik berinteraksi dengan penggemar berkulit hitam lainnya.

Aktor tersebut kemudian menyampaikan permintaan maaf melalui media sosial dan menjelaskan bahwa waktu yang tersedia sangat terbatas sehingga ia tidak sempat melayani semua orang.

Pada November 2026, nama Choi kembali terseret dalam kontroversi setelah seorang pengguna Threads yang mengaku sebagai pramugari menuliskan pengalaman tidak menyenangkan selama penerbangan.

Pengguna tersebut mengeklaim sang aktor menunjukkan ekspresi kesal ketika dirinya hendak mengambil pesanan makanan.

Meski unggahan itu menyebar luas, identitas penulis dan kebenaran kejadian belum dapat dipastikan secara independen.

Menanggapi kabar tersebut, Fable Company selaku agensi Choi Woo-shik membantah tuduhan yang beredar dan menyebut informasi tersebut sebagai klaim palsu.

Mengutip laporan The Korea Times pada 7 November 2026, agensi menyatakan sedang memantau unggahan terkait serta mengumpulkan bukti.