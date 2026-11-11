Jang Won Young IVE difitnah oleh Beberapa Oknum, STARSHIP Umumkan Ambil Tindakan Hukum

JawaPos.com – Jang Won Young, anggota girl grup IVE, dikabarkan mengalami hal tak mengenakkan, dimana ada beberapa oknum yang memfitnahnya melalui sebuah unggahan

Dikutip dari Soompi, Rabu (11/11), agensinya STARSHIP Entertainment telah mengumumkan tindakan hukum tegas terhadap unggahan berbahaya dan tindakan lainnya

Kini, mereka sedang menempuh jalur hukum perdata maupun pidana terhadap pihak-pihak yang bertanggung jawab atas penyebaran informasi palsu.

Tanpa toleransi, mereka mengambil tindakan hukum yang tegas terhadap berbagai tindakan berbahaya yang melanggar hak, reputasi, dan martabat pribadi artis Jang Won Young dari IVE.

Tindakan semacam itu tidak dapat dibenarkan dalam situasi apa pun, dan kami tidak akan menoleransi perilaku apa pun yang melanggar hak-hak artis kami.

Bekerja sama dengan LIWU, firma hukum yang sebelumnya menangani gugatan kami terhadap kanal perundungan siber Sojang.

Mereka juga sedang meninjau secara menyeluruh bukti-bukti yang dikumpulkan melalui laporan penggemar serta upaya pemantauan berkelanjutan.

Secara khusus, kami telah mengamankan bukti dugaan pelanggaran hak di berbagai platform daring utama, baik di dalam negeri maupun internasional.

Adapun saluran YouTube IVE_NO_LIVE dan Dol Jal Al, serta DCinside, X (sebelumnya Twitter), Facebook, Naver Blog, Instagram, Daum Cafe, TheQoo, Nate Pann, Weibo, Douyin, dan TikTok yang diperiksa.