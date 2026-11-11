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Penulis: Aulia Ramadhani
Rabu, 11 November 2026 | 14.14 WIB

Pemeran Make Me Tingle, Kim Jae Yeong, Bergabung dengan Fantagio

Kim Jae Yeong. Sumber Foto: Soompi - Image

Kim Jae Yeong. Sumber Foto: Soompi

JawaPos.com –  Telah banyak memiliki karya, aktor Korea pemeran Make Me Tingle, Kim Jae Yeong, dikabarkan memulai babak baru dengan agensi Fantagio.

Dikutip dari Soompi, Rabu (11/11), Fantagio mengumumkan, “Kami telah menandatangani kontrak eksklusif dengan Kim Jae Yeong.”

Mereka siap memberikan dukungan penuh kepada Kim Jae Yeong, yang selama ini telah membangun portofolio karyanya dengan kemampuan aktingnya.

Kim Jae Yeong memulai debutnya melalui film tahun 2013, No Breathing, ia telah membintangi berbagai proyek, termasuk 100 Days My Prince.

 Kemudian ia berperan di drama Love in Contract bersama Park Min  Young yang meraih antusias penonton secara luas.

Ia juga sangat apik berperan dalam drama The Judge From Hell, IDOL I, yang membuatnya makin dikenal penggemar.

 Baru-baru ini, ia memukau penonton lewat perannya sebagai Doko Dal di Make Me Tingle, dan saat ini ia dijadwalkan untuk tampil dalam The Roundup 5.

Di Make Me Tingle, ia menjadi  seorang CEO perusahaan rintisan mainan seks yang membuka dunia baru baginya.

Ia juga bertemu dengan Gong Yeon Su (Nam Ji Hyun), yang percaya pada cinta namun belum benar-benar memahami maknanya bagi dirinya sendiri.

Saat ini, Fantagio menaungi sejumlah artis, antara lain Baek Yoon Sik, Kim Seon Ho, Mun Ka Young, Lee Sung Kyung, Ong Seong Wu, Lee Se Young, Cha Jun Hwan, ASTRO, Changsub, LUN8, dan lainnya.

Editor: Setyo Adi Nugroho
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