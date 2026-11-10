Hwang Jung Min Tampil Lebih Kurus di Tengah Kasus Hukum Dugaan Penguntitan

JawaPos.com - Hwang Jung Min jadi perbincangan setelah penampilan terbarunya memperlihatkan perubahan fisik yang cukup mencolok. Wajahnya terlihat lebih tirus ketika menghadiri pertemuan para pemain musikal Mrs. Doubtfire.

Kemunculan tersebut menarik perhatian publik karena terjadi di tengah perselisihan hukum yang melibatkan seorang perempuan terkait dugaan penguntitan dan kontroversi kehidupan pribadinya.

Mengutip laporan Sports Chosun, momen tersebut terekam dalam video yang diunggah aktor Jung Sang Hoon melalui kanal YouTube miliknya pada 7 November.

Video berjudul What Happened at the Cast Gathering for the Musical Mrs. Doubtfire (+ Hidden-Camera Prank) memperlihatkan suasana pertemuan para pemain dan staf sebelum produksi musikal dimulai.

Hwang Jung Min hadir bersama sejumlah pemeran lainnya untuk membicarakan persiapan pertunjukan sekaligus mengikuti sesi pembacaan naskah.

Salah satu momen menarik terjadi ketika Jung Sang Hoon menyapa Hwang Jung Min dengan mengatakan bahwa sang aktor terlihat sedikit lebih berisi.

Namun, Hwang langsung membantahnya dengan jawaban, "Tidak, berat badanku justru turun lagi." Pernyataan spontan tersebut membuat penampilannya semakin menjadi perhatian.

Meski terlihat lebih kurus, Hwang tetap menunjukkan ekspresi ceria dan sempat memberikan semangat kepada Jung Sang Hoon yang tengah mengembangkan kanal YouTube.

Kemunculan Hwang Jung Min juga mengingatkan publik pada kontroversi yang mencuat pada Juli 2026. Seorang perempuan berusia 40-an yang disebut sebagai A mengklaim pernah memiliki hubungan pribadi dengan sang aktor dan mengunggah sejumlah percakapan serta rekaman panggilan.

Namun, agensi Hwang Jung Min, SEM Company, membantah klaim tersebut dan menyebut perempuan itu sebagai terduga pelaku penguntitan yang telah berulang kali mengganggu sang aktor. Agensi juga menyatakan telah menempuh jalur hukum terhadap pihak yang bersangkutan.

Perkembangan kasus tersebut berlanjut pada 8 September 2026. Berdasarkan laporan Yonhap News Agency, Pengadilan Distrik Uijeongbu cabang Goyang menjatuhkan denda sebesar 6 juta won kepada perempuan tersebut setelah menyatakan dirinya bersalah atas pelanggaran Undang-Undang Hukuman Kejahatan Penguntitan.

Pengadilan juga memerintahkan pelaksanaan program penanganan perilaku penguntitan selama 40 jam. Namun, pihak perempuan mengajukan banding sehingga proses hukum belum sepenuhnya berakhir. Kedua belah pihak juga terlibat dalam gugatan perdata yang terpisah.

Di tengah situasi tersebut, Hwang Jung Min tetap mempersiapkan aktivitas profesionalnya. Ia dijadwalkan tampil dalam musikal Mrs. Doubtfire yang mulai dipentaskan pada 3 Desember 2026 di GS Arts Center, Seoul, hingga 21 Februari 2027.

Ia juga tengah menantikan perilisan film Netflix Mission: Cross 2. Kembalinya Hwang ke panggung teater dan layar hiburan membuat aktivitas terbarunya kembali mendapat perhatian penggemar.