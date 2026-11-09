Lee Joon Salah Tingkah Saat Ditanya Soal Mantan Pacar oleh Moon Se Yoon

JawaPos.com - Lee Joon mendadak menjadi pusat perhatian dalam episode terbaru variety show Korea 2 Days & 1 Night Season 4. Bukan karena tantangan fisik atau permainan yang harus diselesaikan, kali ini ia justru menjadi sasaran pertanyaan mengenai kehidupan asmaranya.

Para anggota acara tersebut kompak mendesaknya untuk mengungkap berapa banyak perempuan yang pernah menjalin hubungan dengannya.

Momen tersebut akan ditampilkan dalam episode yang tayang pada 8 November 2026. Mengutip laporan Allkpop, enam anggota 2 Days & 1 Night sedang melanjutkan perjalanan mereka ke Yeosu.

Dalam salah satu misi, mereka harus menebak rata-rata jumlah pengalaman berpacaran pria dan wanita lajang di Korea Selatan. Pertanyaan itu kemudian dimanfaatkan Moon Se Yoon untuk mengarahkan perhatian kepada Lee Joon yang belum menikah.

Moon Se Yoon secara spontan bertanya kepada Lee Joon mengenai jumlah perempuan yang pernah dikencaninya.

Anggota lain pun ikut meramaikan suasana dengan berbagai bujukan, mulai dari menjanjikan bahwa jawaban tersebut akan dirahasiakan hingga meminta Lee Joon menyebutkan nama-nama mantan kekasihnya.

Situasi yang awalnya merupakan permainan kuis berubah menjadi semacam sidang riwayat asmara bagi sang aktor.

Lee Joon yang tiba-tiba dijadikan perwakilan pria lajang Korea Selatan terlihat kebingungan menghadapi pertanyaan bertubi-tubi. Ia bahkan disebut kesulitan menyelesaikan kalimat karena tidak menyangka akan mendapat interogasi semacam itu.

Rasa penasaran para anggota semakin besar karena Lee Joon belum pernah mengungkapkan secara jelas jumlah keseluruhan hubungan romantisnya di televisi.

Kehidupan asmara Lee Joon sebelumnya memang pernah menjadi sorotan publik. Ia diketahui pernah menjalin hubungan dengan aktris Jung So Min setelah keduanya bertemu melalui drama My Father Is Strange pada 2017.

Hubungan mereka berlangsung sekitar tiga tahun sebelum akhirnya berpisah. Meski pernah memiliki hubungan yang diketahui publik, jumlah keseluruhan mantan kekasih Lee Joon masih menjadi hal yang belum ia ungkap secara terbuka.

Selain kisah Lee Joon, episode tersebut juga menghadirkan momen lucu ketika Lee Yong Jin mendapat teguran dari anggota lain karena menyampaikan informasi keliru selama permainan kuis. Ia bahkan disindir karena dianggap mendapatkan informasi dari berita palsu.