Kasus Dugaan Bullying Cha Ye Ryun Memasuki Babak Baru, Agensi Siapkan Langkah Hukum

JawaPos.com - Cha Ye Ryun jadi perbincangan setelah tuduhan dugaan kekerasan di sekolah yang menyeret namanya memasuki perkembangan baru. Unggahan anonim yang sebelumnya menuduh dirinya melakukan perundungan dilaporkan telah dibatasi aksesnya sejak 2 November 2026.

Di tengah kontroversi tersebut, muncul seseorang yang mengaku pernah mengenal sang aktris dan membagikan pengalaman positif tentang kepribadiannya di masa lalu.

Kasus ini bermula dari unggahan seseorang berinisial A di sebuah komunitas daring pada akhir Oktober. Penulis mengaku pernah mengalami perundungan dan kekerasan fisik saat masih duduk di bangku sekolah menengah.

Meski tidak menyebut nama secara langsung, petunjuk mengenai tahun kelahiran dan sekolah yang disebut dalam unggahan membuat warganet mengaitkannya dengan Cha Ye Ryun. Namun, tuduhan tersebut belum terbukti secara independen.

Mengutip laporan Allkpop, unggahan yang menjadi sumber tuduhan tersebut mengalami pembatasan sementara berdasarkan Pasal 44-2 Undang-Undang Jaringan Informasi dan Komunikasi Korea Selatan.

Kebijakan ini memungkinkan platform membatasi akses terhadap konten ketika terdapat persoalan terkait dugaan pelanggaran hak atau reputasi.

Meski demikian, pemblokiran tersebut tidak otomatis membuktikan bahwa tuduhan benar maupun salah, dan belum dipastikan siapa yang mengajukan permintaan pembatasan.