Lee Jong Suk Ceritakan Kehidupan Pribadinya, Koleksi Barang Bayi Jadi Hobi Baru

JawaPos.com - Lee Jong Suk bagikan sisi kehidupan pribadinya yang jarang diketahui publik. Dalam sebuah penampilan di program hiburan, ia menceritakan kesehariannya yang masih dihabiskan bersama orang tua sekaligus mengungkap ketertarikan baru pada berbagai perlengkapan bayi.
Menurut laporan Zapzee, pengakuan tersebut langsung menarik perhatian karena memperlihatkan sisi Lee Jong Suk yang berbeda dari citranya sebagai aktor populer.
Lee Jong Suk mengungkapkan bahwa dirinya masih tinggal bersama orang tua. Kehidupan serumah membuatnya tetap dekat dengan keluarga dan menikmati rutinitas sederhana di tengah kesibukan sebagai aktor.
Ia juga membagikan beberapa cerita mengenai kebiasaan sehari-hari yang selama ini tidak banyak diketahui penggemar.
Hal yang paling mencuri perhatian adalah pengakuannya mengenai ketertarikan pada perlengkapan bayi.
Lee Jong Suk mengaku belakangan sering memperhatikan berbagai produk untuk bayi, mulai dari pakaian hingga perlengkapan kebutuhan sehari-hari.
Ketertarikan tersebut menjadi topik menarik karena tidak banyak orang menduga bahwa aktor tersebut memiliki minat pada barang-barang semacam itu.
Pengakuan tersebut kemudian memunculkan rasa penasaran mengenai alasan di balik ketertarikan barunya. Meski demikian, kegemarannya melihat perlengkapan bayi tidak serta-merta menjadi tanda bahwa ia sedang merencanakan kehidupan sebagai seorang ayah.
Cerita tersebut lebih memperlihatkan sisi personal Lee Jong Suk yang santai ketika berbicara mengenai hal-hal di luar pekerjaannya.
Selama berkarier di industri hiburan Korea Selatan, Lee Jong Suk dikenal melalui sejumlah drama populer, seperti “Pinocchio”, “W”, “While You Were Sleeping”, “Romance Is a Bonus Book”, dan “Big Mouth”.
Kemampuannya membawakan beragam karakter membuatnya memiliki basis penggemar internasional yang kuat. Karena itu, cerita sederhana mengenai kehidupan rumah dan minat pribadinya pun menjadi perhatian tersendiri.
Kisah terbaru ini memperlihatkan bahwa di balik popularitas dan kesibukannya, Lee Jong Suk tetap menikmati kehidupan keluarga serta memiliki ketertarikan unik. Penggemar pun dapat melihat sisi dirinya yang lebih personal melalui cerita keseharian tersebut.
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Jawa Pos
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