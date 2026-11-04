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Penulis: Leni Setya Wati
Rabu, 4 November 2026 | 22.01 WIB

Pelaku Ancaman dan Pencemaran Nama Baik Shin Se Kyung Dijatuhi Hukuman 8 Bulan Penjara

Shin Se Kyung (x @tang_kira)

JawaPos.com - Shin Se Kyung dapat perkembangan penting dalam proses hukum terhadap individu yang berulang kali mengancam dan mencemarkan nama baiknya secara online.

Agensinya, THE PRESENT COMPANY, mengumumkan bahwa pelaku dijatuhi hukuman delapan bulan penjara setelah pengadilan banding menolak permohonan banding dan menguatkan putusan sebelumnya.

Menurut laporan Soompi, pelaku sebelumnya telah dijatuhi hukuman delapan bulan penjara pada persidangan tingkat pertama pada Juli 2025. Namun, terdakwa mengajukan banding.

Pada 22 Oktober 2026, pengadilan banding menolak permohonan tersebut dan mempertahankan hukuman yang sama. Pelaku kemudian langsung ditahan di ruang sidang.

Berdasarkan keterangan agensi, individu tersebut berulang kali mengunggah ancaman dan komentar bernada menghina terhadap Shin Se Kyung.

Sejumlah unggahan juga menyasar keluarga sang aktris dan memuat ancaman yang mengisyaratkan tindakan kekerasan.

Kasus ini menjadi perhatian karena berlangsung secara berulang dan menimbulkan kekhawatiran terhadap keselamatan serta kehidupan pribadi korban.

THE PRESENT COMPANY sampaikan apresiasi kepada penggemar yang membantu mengumpulkan dan melaporkan bukti selama proses hukum berlangsung.

Agensi juga menegaskan akan terus mengambil langkah tegas terhadap tindakan ilegal yang melanggar hak dan kepentingan artis di bawah naungannya.

Putusan tersebut menjadi pengingat bahwa anonimitas di internet tidak menghapus tanggung jawab hukum atas ancaman, penghinaan, maupun pencemaran nama baik.

Agensi menyatakan akan tetap menindaklanjuti kasus serupa dan menempuh jalur hukum untuk melindungi artisnya dari tindakan yang melanggar hak pribadi.

 
 

Editor: Setyo Adi Nugroho
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