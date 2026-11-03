Alami Fitnah, Agensi Shin Sae Kyung Umumkan Hukuman Penjara bagi Pelaku

JawaPos.com – Aktris Korea Shin Sae Kyung dikabarkan terlibat fitnah, dimana agensinya telah menyampaikan hasil dari langkah hukum yang mereka ambil.

Dikutip dari Soompi, Selasa (3/11), sebagai public figure, ia banyak menerima ancaman serta pernyataan fitnah yang jahat dan tentunya ini meresahkan

THE PRESENT COMPANY mengumumkan bahwa terdakwa telah dijatuhi hukuman akhir berupa delapan bulan penjara.

Dalam prosesnya, setelah pengadilan banding menolak permohonan banding yang diajukan dan tetap mempertahankan putusan awal.

Agensi menulis, “Kami telah menempuh jalur hukum terhadap seorang individu yang berulang kali melontarkan ancaman.”

Mereka juga melontarkan pencemaran nama baik secara jahat terhadap artis di bawah naungan kami, Shin Sae Kyung.

Kemudian pada bulan Juli tahun lalu, pengadilan tingkat pertama menjatuhkan hukuman delapan bulan penjara kepada terdakwa.