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Penulis: Aulia Ramadhani
Selasa, 3 November 2026 | 15.14 WIB

SEVENTEEN akan Hukum Pelaku yang Mengunggah Informasi Palsu, Agensi Rilis Pernyataan

SEVENTEEN. (Soompi) - Image

SEVENTEEN. (Soompi)

JawaPos.com – Belakangan ini, agensi boygrup Korea SEVENTEEN, PLEDIS Entertainment, merilis pernyataan resmi tentang perkembangan langkah hukum yang melanggar hak-hak artis.

Dikutip dari Soompi, Selasa (3/11), tindakan hukum yang keras terhadap segala bentuk perilaku yang melanggar hak dan kepentingan SEVENTEEN telah dipilih agensi

Mereka telah menemukan peningkatan jumlah unggahan berunsur jahat yang menargetkan artis kami di berbagai platform media sosial dan komunitas daring

Berbagai tindakan yang memutarbalikkan fakta mengenai masing-masing artis dan dinas militer mereka telah ditemukan

Adapun perilaku seperti penyuntingan video maupun gambar secara jahat yang bertujuan untuk merendahkan dan mengejek artis juga dilakukan

Sangat serius, agensi berpendapat tindakan tersebut merupakan pelanggaran berat terhadap martabat dan reputasi artis

Kumpulan bukti berupa unggahan serta komentar jahat, membuat mereka mengambil langkah hukum perdata maupun pidana

Banyak akun-akun yang membuat atau menyebarkan konten yang bertujuan mencemarkan nama baik artis di platform seperti X dan Instagram.

Editor: Novia Tri Astuti
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