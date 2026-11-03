SEVENTEEN akan Hukum Pelaku yang Mengunggah Informasi Palsu, Agensi Rilis Pernyataan

SEVENTEEN. (Soompi)
JawaPos.com – Belakangan ini, agensi boygrup Korea SEVENTEEN, PLEDIS Entertainment, merilis pernyataan resmi tentang perkembangan langkah hukum yang melanggar hak-hak artis.
Dikutip dari Soompi, Selasa (3/11), tindakan hukum yang keras terhadap segala bentuk perilaku yang melanggar hak dan kepentingan SEVENTEEN telah dipilih agensi
Mereka telah menemukan peningkatan jumlah unggahan berunsur jahat yang menargetkan artis kami di berbagai platform media sosial dan komunitas daring
Berbagai tindakan yang memutarbalikkan fakta mengenai masing-masing artis dan dinas militer mereka telah ditemukan
Adapun perilaku seperti penyuntingan video maupun gambar secara jahat yang bertujuan untuk merendahkan dan mengejek artis juga dilakukan
Sangat serius, agensi berpendapat tindakan tersebut merupakan pelanggaran berat terhadap martabat dan reputasi artis
Kumpulan bukti berupa unggahan serta komentar jahat, membuat mereka mengambil langkah hukum perdata maupun pidana
Banyak akun-akun yang membuat atau menyebarkan konten yang bertujuan mencemarkan nama baik artis di platform seperti X dan Instagram.
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Jawa Pos
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