“November Curse” Kembali Jadi Sorotan, Ini Deretan Peristiwa yang Membentuk Mitos di Korea

JawaPos.com - Menjelang November, industri hiburan Korea Selatan kembali membahas istilah “November Curse”, sebuah kepercayaan populer yang mengaitkan bulan tersebut dengan berbagai tragedi, skandal, perpisahan, hingga kecelakaan yang melibatkan selebritas.

Meski terus muncul dalam pemberitaan setiap tahun, anggapan bahwa November membawa kesialan tidak didukung bukti statistik yang kuat.

Menurut laporan allkpop, salah satu peristiwa yang kerap dikaitkan dengan mitos ini adalah meninggalnya sejumlah penyanyi ternama.

Yoo Jae Ha wafat akibat kecelakaan lalu lintas pada 1 November 1987, disusul Kim Hyun Sik yang meninggal pada 1 November 1990.

Kematian Kim Sung Jae dari duo DEUX pada November 1995 juga menjadi salah satu tragedi yang terus dikenang dalam retrospektif industri musik Korea.

Istilah “November Curse” semakin dikenal luas pada awal 2000-an, ketika beberapa kontroversi selebritas terjadi dalam waktu berdekatan.

Sejumlah kasus hukum, kecelakaan, perceraian, dan skandal kemudian memperkuat persepsi publik bahwa November merupakan bulan yang penuh kabar buruk bagi dunia hiburan.