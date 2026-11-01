Menarik, Park Bo Gum didapuk Jadi Duta Pertama MAMA AWARDS 2026, Kembali jadi Pembawa Acara?

JawaPos.com - Memiliki segudang talenta, aktor Korea Park Bo Gum akan kembali hadir sebagai pembawa acara MAMA AWARDS 2026

Dilansir dari Soompi, Minggu (1/11), pesonanya sebagai aktor memang tak main-main, mengingat ia sudah lama berkarir

Sebuah acara temu media untuk MAMA AWARDS 2026 digelar di Seoul pada 29 Oktober lalu yang dihadiri oleh Shin Young Kwan, kepala Divisi Konten Musik CJ ENM

Dalam kesempatan itu juga dihadiri Yoon Shin Hye, kepala divisi bisnis Mnet serta Park Chan Wook, kepala divisi bisnis konvensi di bawah Divisi Konten Musik.

Jadi hal paling utama, Park Bo Gum akan kembali menjadi pembawa acara MAMA AWARDS untuk kedelapan kalinya, setelah pertama kali mengemban peran tersebut pada tahun 2017.

Menariknya, peluncuran program Duta MAMA AWARDS (MAMA AWARDS Ambassador), dihadirkan dengan Park Bo Gum ditunjuk sebagai duta pertama dalam sejarah program tersebut

Untuk MAMA AWARDS 2026 tahun ini bertemakan MUSIC INTERSTELLAR, yang bertujuan menghadirkan kegembiraan.

Sekaligus menciptakan semesta musik yang menakjubkan, tempat para artis dan penggemar global terhubung melintasi ruang dan waktu melalui pesan MUSIC MAKES ONE.

Yoon Shin Hye mengungkapkan keyakinannya, “Saya percaya Park Bo Gum adalah bagian yang tak terpisahkan dari MAMA AWARDS.”