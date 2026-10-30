Dituding jadi Buzzer Pemerintah, Willie Salim Tegaskan Tak Terima Uang dari Deklarasi Sumpah Pemuda

Willie Salim bersama Raffi Ahmad di acara deklarasi Sumpah Pemuda di Bundaran HI. (Instagram/Raffi Ahmad)
JawaPos.com - Selebgram Willie Salim membantah tudingan menjadi buzzer dan figur publik yang pro pemerintah setelah menghadiri Deklarasi Sumpah Pemuda Mahasiswa Indonesia 2026 di Bundaran HI, Jakarta Pusat. Ia juga menegaskan tidak menerima bayaran maupun fasilitas dari penyelenggara acara yang berlangsung pada Kamis (29/10) tersebut.
Kontroversi kehadiran Willie mencuat setelah dirinya mengunggah foto bersama Utusan Khusus Presiden Bidang Pembinaan Generasi Muda dan Pekerja Seni, Raffi Ahmad, dalam peringatan Hari Sumpah Pemuda di Bundaran HI.
Unggahan tersebut justru memancing kritik dari warganet. Sejumlah pengguna media sosial mempertanyakan sikap kreator konten yang memiliki sekitar 16 juta pengikut itu karena memilih menghadiri deklarasi resmi, bukan menggunakan pengaruhnya untuk menyuarakan aspirasi masyarakat bersama mahasiswa.
Bahkan, Willie mendapat cap sebagai figur publik yang berpihak kepada pemerintah hingga dituding sebagai buzzer.
Menanggapi tudingan tersebut, Willie akhirnya memberikan klarifikasi melalui pernyataan tertulis yang diunggah di akun Instagram pribadinya, @willie27_, Jumat (30/10).
Ia membantah keterlibatan dalam penyelenggaraan acara maupun pengaturan peserta. Willie juga memastikan kehadirannya bukan bagian dari kerja sama berbayar dengan pihak tertentu.
"Saya hadir karena mendapatkan undangan. Saya tidak terlibat dalam penyelenggaraan maupun pengaturan peserta acara, serta tidak menerima bayaran ataupun imbalan dalam bentuk apa pun," tulis Willie.
Willie menjelaskan, keputusan menghadiri acara tersebut didasari niat untuk memberikan dukungan moral kepada masyarakat dan generasi muda yang ingin menyampaikan pendapat.
Namun, ia mengakui tidak cukup teliti dalam memahami latar belakang dan konteks keseluruhan kegiatan sebelum menerima undangan.
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Jawa Pos
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