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Leni Setya Wati
Minggu, 25 Oktober 2026 | 17.14 WIB

Go Youn Jung dan Heo Nam Jun Tampilkan Chemistry dalam Iklan Terbaru National Geographic Apparel

Go Youn Jung da Heo Nam Jun. (Alkpop) - Image

Go Youn Jung da Heo Nam Jun. (Alkpop)

JawaPos.com - Go Youn Jung dan aktor Heo Nam Jun kembali menarik perhatian melalui kampanye terbaru National Geographic Apparel bertajuk Pure Effect.

Keduanya tampil dalam video promosi koleksi musim gugur dan dingin 2026 dengan latar pegunungan yang tertutup salju.

Kampanye ini melanjutkan cerita yang sebelumnya diperkenalkan melalui iklan Costoni pada September lalu, dengan nuansa musim dingin dan situasi romantis yang dibalut humor.

Menurut laporan allkpop, video kampanye Pure Effect menghadirkan tiga episode yang menceritakan pertemuan kembali kedua karakter di tengah perjalanan musim dingin.

Ceritanya mencakup reuni di pegunungan bersalju, pertemuan di dalam gua saat mereka berlindung dari badai salju, serta momen ketika keduanya mencoba mengabadikan perjalanan melalui foto.

Produksi video kembali dipercayakan kepada Dolphiners Films, yang mengemas kisah tersebut dengan visual sinematik dan sentuhan komedi.

Go Youn Jung dan Heo Nam Jun memperlihatkan dinamika karakter yang saling bertolak belakang. Heo Nam Jun digambarkan sebagai sosok yang berusaha menyampaikan perasaan dengan serius, sedangkan karakter Go Youn Jung memberikan respons tak terduga yang mengubah suasana romantis menjadi momen jenaka.

Permainan ekspresi dan interaksi keduanya menjadi bagian penting yang membuat cerita iklan terasa seperti film pendek komedi romantis.

Editor: Novia Tri Astuti
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