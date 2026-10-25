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Leni Setya Wati
Minggu, 25 Oktober 2026 | 16.41 WIB

Peran Chani Makin Besar, Zendaya Masuk Kategori Aktris Utama untuk Oscar 2027

Zendaya (variety) - Image

Zendaya (variety)

JawaPos.com - Zendaya dikabarkan mengincar nominasi Academy Awards 2027 dalam kategori Aktris Terbaik berkat perannya sebagai Chani dalam film fiksi ilmiah Dune: Part Three.

Langkah ini menandai perubahan strategi dari dua film sebelumnya, ketika penampilannya sebagai Chani diajukan untuk kategori Aktris Pendukung.

Keputusan tersebut juga mengisyaratkan bahwa karakter Chani akan memiliki peran lebih besar dalam babak terakhir trilogi garapan sutradara Denis Villeneuve.

Menurut laporan Variety, Zendaya akan dikampanyekan dalam kategori pemeran utama perempuan untuk perannya di Dune: Part Three.

Informasi tersebut diperoleh Variety dari sejumlah sumber, sementara Warner Bros. dan perwakilan Zendaya belum memberikan komentar.

Meski demikian, pengajuan untuk dipertimbangkan dalam kategori tertentu tidak otomatis menjamin nominasi Oscar.

Film ketiga ini berlatar hampir dua dekade setelah Paul Atreides, yang diperankan Timothée Chalamet, mengambil alih kekuasaan Imperium.

Paul kini harus menghadapi konsekuensi pemerintahannya, ancaman baru, serta kemungkinan pengkhianatan dari orang-orang di sekitarnya.

Editor: Novia Tri Astuti
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