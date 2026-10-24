Pemeran The Glory Song Hye Kyo Tampil Memukau dalam Foto Profil Terbaru

Song Hye Kyo. Sumber Foto: Soompi
JawaPos.com – Berbagai drama seperti The Glory telah ia mainkan, aktris asal Korea Song Hye Kyo kini menemukan agensi baru sebagai rumah barunya
Dikutip dari Soompi, Sabtu (24/10), agensi barunya, STAND, mengumumkan bahwa mereka telah menandatangani kontrak eksklusif dengan sang aktris.
Mencuri perhatian, agensi menyatakan, “Kami merasa terhormat dapat bekerja sama dengan Song Hye Kyo, dan akan memberikan dukungan penuh.”
Agensi juga berkomitmen agar ia dapat fokus pada proyek-proyek dan kegiatan aktingnya, yang pastinya telah disambut bahagia oleh penggemar.
“Kami akan senantiasa mendampinginya dalam seluruh kegiatannya, baik di Korea maupun di luar negeri, termasuk dalam proyek-proyek aktingnya,” ungkap mereka
Tak hanya itu, selain pengumuman tersebut, STAND juga merilis foto-foto profil terbaru yang menawan dari Song Hye Kyo.
Jiak diingat, pada bulan Juni, Song Hye Kyo telah berpisah dengan agensi lamanya, UAA, setelah kurang lebih 14 tahun bekerja sama.
Beradu akting bersama Gong Yoo, Song Hye Kyo tengah bersiap untuk penayangan perdana serial Netflix “Tantara” pada tanggal 11 Desember.
Song Hye-kyo pernah berperan di Autumn in My Heart (2000), All In (2003), Full House (2004), That Winter, the Wind Blows (2013).
Pernah cinta lokasi dengan Soong Jong Ki di Descendants of the Sun (2016), mereka menikah namun pernikahannya tak berlangsung lama.
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