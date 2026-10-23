Suzy Dikabarkan Membeli Unit di Kompleks Hunian Ultra-Mewah di Seoul Seharga Rp546 miliar

Suzy membeli hunian ultra-mewah di Seoul / Foto : Instagram Suzy @skuukzky

JawaPos.com - Penyanyi sekaligus aktris Suzy dikabarkan telah membeli sebuah hunian, di salah satu kawasan tempat tinggal baru paling eksklusif di Seoul.

Suzy dikabarkan membeli hunian eksklusif tersebut dengan harga unit mencapai 40 miliar won atau sekitar Rp546 miliar.

Sejumlah selebritis Korea Selatan, termasuk Jisoo BLACKPINK disebut-sebut akan menjadi tetangga Suzy kelak.

Menurut laporan TenAsia pada hari Kamis (22/10), Suzy baru saja menandatangani kontrak pembelian untuk L’Arbre 27.

L’Arbre 27 merupakan sebuah hunian ultra-mewah yang sedang dalam tahap pembangunan di Samseong-dong, distrik Gangnam.

Proyek pengembangan ini tampak menonjol bahkan di Gangnam, distrik makmur di bagian selatan Seoul yang dikenal sebagai lokasi bagi beberapa properti termahal di negara tersebut.

Harganya dilaporkan berkisar antara sekitar 14 miliar won (sekitar Rp191 miliar) hingga lebih dari 40 miliar won (sekitar Rp546 miliar), tergantung pada ukuran, tata letak, dan lokasi unitnya.

Dikutip dari Korea Times, L’Arbre 27 hanya akan menghadirkan 27 hunian, dengan penekanan pada privasi dan gaya hidup mandiri, alih-alih fasilitas komunitas berskala besar yang lazim ditemukan di kompleks apartemen di Korea Selatan.

Proyek ini telah menarik perhatian karena adanya kabar mengenai pembeli dari kalangan selebritis.

Aktor Shin Se Kyung, aktor sekaligus penyanyi Jang Geun Suk, tokoh televisi yang juga mantan pemain bola basket profesional Seo Jang Hoon, serta Jisoo BLACKPINK termasuk di antara bintang-bintang yang dilaporkan telah menandatangani kontrak untuk unit hunian di sana.