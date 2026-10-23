Han Ji Min dan Choi Jung Hoon Jadi Korban Orang yang Sama, Pelaku Dihukum atas Pencemaran Nama Baik

han ji min dan choi jung hoon (x @revistakoreain)

JawaPos.com - Han Ji Min mengalami ancaman dan pencemaran nama baik dari seorang perempuan yang ternyata pernah dihukum karena menguntit kekasihnya, Choi Jung Hoon, vokalis band JANNABI.

Menurut laporan Soompi, BH Entertainment, mengonfirmasi pada 17 Oktober bahwa pelaku dalam kedua kasus tersebut merupakan orang yang sama.

Kasus ini kembali menyoroti persoalan keamanan dan perlindungan privasi selebritas dari tindakan penguntitan serta intimidasi.

Kasus yang melibatkan Han Ji Min bermula ketika seorang perempuan berusia 30-an, yang diidentifikasi sebagai A, mengunggah 19 unggahan bernada menghina dan mengancam melalui media sosial pada September hingga Oktober 2024.

Unggahan tersebut muncul setelah hubungan asmara Han Ji Min dan Choi Jung Hoon diketahui publik pada Agustus 2024.

Pelaku dilaporkan menuduh hubungan keduanya tidak benar serta menuntut sang aktris mengumumkan perpisahan dan menghentikan aktivitas di media sosial.

Pada 16 Oktober 2026, Pengadilan Distrik Pusat Seoul menjatuhkan denda sebesar 6 juta won kepada A atas tindak pidana intimidasi dan pencemaran nama baik.

Dalam pertimbangannya, pengadilan menilai tindakan pelaku merusak reputasi yang telah dibangun Han Ji Min selama bertahun-tahun.

Ancaman yang disampaikan melalui media sosial tersebut dinilai serius karena secara terbuka menyerang sang aktris dan berusaha menekan keputusan pribadinya.

Sebelum kasus Han Ji Min mencuat, A juga pernah dijatuhi hukuman karena menguntit Choi Jung Hoon.

Pelaku dilaporkan meninggalkan ratusan komentar di blog pribadi sang musisi yang berisi makian, ancaman pembunuhan, permintaan untuk bertemu secara pribadi, serta pesan dan foto yang bertujuan menimbulkan penghinaan seksual.

Ia juga mendatangi atau berkeliaran di sekitar gedung agensi Choi Jung Hoon. Dalam perkara tersebut, pengadilan menjatuhkan denda sebesar 5 juta won dan mewajibkan pelaku mengikuti program penanganan perilaku menguntit. Putusan itu telah berkekuatan hukum tetap pada Maret 2026.

Han Ji Min dan Choi Jung Hoon mengonfirmasi hubungan mereka pada Agustus 2024 setelah pertama kali bertemu melalui program musik KBS2 The Seasons: Choi Jung Hoon’s Night Park pada 2023.