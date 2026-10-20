Elina Svitolina Umumkan Pernikahannya dengan Gaël Monfils Resmi Berakhir

JawaPos.com – Petenis asal Ukraina, Elina Svitolina, mengonfirmasi berakhirnya pernikahannya dengan sesama petenis asal Prancis, Gaël Monfils, melalui unggahan bersama di Instagram.

Dilansir dari laman People pada Selasa (20/10), Svitolina mengungkapkan keputusan sulit tersebut melalui keterangan emosional yang menjelaskan perjuangannya menghadapi tekanan batin akibat perang di Ukraina serta kebutuhan untuk menemukan kembali jati dirinya.

Pasangan yang menikah pada Juli 2021 itu sebelumnya dikaruniai seorang putri bernama Skai pada 15 Oktober 2022.

Dalam pernyataannya, Svitolina mengungkapkan bahwa Monfils telah mendampinginya melewati berbagai masa sulit dan memahami pergulatan emosional yang dialaminya selama ini.

Namun, Svitolina menyadari bahwa proses pemulihan dirinya membutuhkan perjalanan pribadi yang tidak dapat dijalani dalam ikatan pernikahan, meskipun keputusan tersebut menjadi salah satu hal tersulit yang pernah dihadapinya.

Svitolina juga menegaskan bahwa tidak ada pihak yang perlu disalahkan atas perpisahan tersebut karena keputusan itu diambil setelah keduanya melalui perjalanan panjang dalam hubungan mereka.

Meski pernikahan mereka berakhir, Svitolina menegaskan bahwa keluarga mereka akan tetap utuh dalam menjalankan peran sebagai orang tua bagi Skai.

Svitolina menyebut putrinya sebagai prioritas utama dan memastikan bahwa dirinya bersama Monfils akan terus membesarkan anak mereka secara berdampingan.