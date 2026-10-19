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Leni Setya Wati
Senin, 19 Oktober 2026 | 16.17 WIB

Song Min Ho WINNER Wajib Penuhi Sisa Masa Pengabdian, Administrasi Militer Korea Tinjau Prosedur

song min ho (x @npomvtt)

JawaPos.com - Song Min Ho WINNER yang juga dikenal dengan nama panggung Mino, akan kembali menjalani tugas layanan sosial setelah putusan kasus pelanggaran kewajiban militernya berkekuatan hukum tetap.

Menurut laporan allkpop, Administrasi Tenaga Kerja Militer Korea Selatan (Military Manpower Administration/MMA) sedang meninjau prosedur untuk melanjutkan masa tugas yang belum terpenuhi.

Keputusan tersebut menyusul putusan Pengadilan Distrik Barat Seoul pada 1 Oktober 2026 yang menjatuhkan hukuman satu tahun penjara dengan masa percobaan dua tahun kepada Song Min Ho.

Ia dinyatakan bersalah karena tidak hadir tanpa izin selama menjalani tugas sebagai petugas layanan sosial.

Karena tidak mengajukan banding dalam batas waktu yang ditentukan, putusan tingkat pertama tersebut menjadi berkekuatan hukum tetap.

Berdasarkan hasil penyelidikan yang diberitakan media Korea, Song Min Ho tercatat tidak hadir tanpa izin selama 102 hari dari sekitar 430 hari kerja yang diwajibkan.

Ia menjalani tugas layanan sosial di wilayah Mapo, Seoul, sejak Maret 2023 hingga Desember 2024. Salah satu catatan yang disorot dalam persidangan adalah pada Juli 2024, ketika ia hanya masuk kerja empat hari dari total 23 hari kerja yang dijadwalkan.

Pihak MMA menyatakan bahwa Song Min Ho harus mengganti masa ketidakhadiran tanpa izin tersebut. Namun, tanggal dimulainya kembali tugas, tempat penugasan, dan jadwal kerja belum ditentukan saat pengumuman disampaikan.

Otoritas terkait masih menelaah putusan pengadilan untuk menetapkan rincian pelaksanaan kewajiban yang tersisa.

Dalam persidangan, Song Min Ho mengakui kesalahannya dan menyampaikan penyesalan. Pengadilan mempertimbangkan pengakuan, sikap menyesal, serta kondisi kesehatannya ketika menjatuhkan hukuman percobaan.

Pada 9 Oktober 2026, ia juga mengunggah surat permintaan maaf tulisan tangan di media sosial dan menyatakan akan menjalankan prosedur serta kewajiban yang masih harus dipenuhi dengan sungguh-sungguh.

Kasus ini kembali menjadi perhatian publik karena menyangkut pelaksanaan wajib militer oleh figur publik di Korea Selatan.

Bagi Song Min Ho, langkah berikutnya adalah menunggu pemberitahuan resmi dari MMA mengenai jadwal dan lokasi penugasan kembali.

Hingga rincian tersebut diumumkan, durasi tambahan yang harus dijalani tetap merujuk pada masa ketidakhadiran tanpa izin yang telah ditetapkan dalam proses hukum.

Editor: Setyo Adi Nugroho
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