Rayakan Ulang Tahun dengan Karya Baru, Minnie i-dle Siapkan EP Spesial untuk Penggemar

minnie (x @npomvtt)

JawaPos.com - Minnie i-dle bersiap hadirkan karya spesial untuk penggemar melalui EP digital terbarunya, i love you to the moon and back.

Menurut laporan allkpop, album tersebut dijadwalkan rilis pada 23 Oktober. Proyek ini menjadi album pertama Minnie yang seluruh lagunya menggunakan bahasa Thailand sejak debutnya di industri musik Korea.

Pengumuman album tersebut disertai perilisan poster suasana yang menampilkan Minnie berdiri di hadapan sebuah lampu di tengah kegelapan.

Visual bernuansa hangat sekaligus melankolis itu memberikan gambaran awal mengenai atmosfer emosional yang ingin disampaikan melalui karya barunya.

Judul i love you to the moon and back sendiri merupakan ungkapan dalam bahasa Inggris yang menggambarkan cinta begitu besar dan mendalam.

Minnie telah beberapa kali membawakan lagu dengan lirik berbahasa Thailand. Namun, perilisan EP yang seluruh materinya menggunakan bahasa ibu sang penyanyi ini menjadi pencapaian tersendiri dalam perjalanan solonya.

Melalui proyek tersebut, Minnie berkesempatan memperlihatkan sisi musikal yang lebih dekat dengan latar belakang dan identitas budayanya sebagai penyanyi asal Thailand.

Minnie juga telah membuktikan kemampuannya sebagai solois melalui mini album HER yang dirilis pada Januari 2025.

Album tersebut berhasil menempati posisi teratas tangga penjualan digital harian dan mingguan QQ Music di China serta meraih posisi pertama di program musik Korea.

Selain bernyanyi, Minnie memperluas aktivitasnya ke dunia akting dengan membintangi film Thailand HENRY’s First Dates yang dirilis pada September 2026.

Perilisan EP ini akan bertepatan dengan ulang tahun Minnie pada 23 Oktober. Untuk merayakannya bersama penggemar di kampung halamannya, Bangkok, Thailand, ia juga akan mengadakan acara MINNIE ‘to the moon :) POP-UP’ IN BANGKOK pada 23–25 Oktober.

Acara tersebut menghadirkan area pameran dan foto bertema bulan serta kucing, disertai berbagai merchandise spesial.

Rangkaian perayaan akan ditutup dengan MINNIE SPECIAL LIVE IN BANGKOK pada 25 Oktober, memberikan kesempatan bagi Minnie untuk bertemu langsung dengan penggemar lokal.