Cedera Pergelangan Kaki, Jiwoo tripleS Tetap Ikut Konser Taipei dengan Aktivitas Terbatas

jiwoo (x @soompi)

JawaPos.com - Kabar kurang menyenangkan dari Jiwoo tripleS yang mengalami cedera ringan pada pergelangan kaki saat menjalani aktivitas terjadwal.

Menurut laporan Soompi, MODHAUS mengumumkan bahwa Jiwoo akan membatasi gerakannya dalam konser mendatang di Taipei serta sejumlah jadwal berikutnya demi mendukung proses pemulihan.

Setelah mengalami cedera, Jiwoo telah mengunjungi rumah sakit untuk menjalani pemeriksaan.

Tenaga medis menyarankannya mendapatkan waktu istirahat dan pemulihan yang cukup. MODHAUS sebenarnya merekomendasikan agar sang idol beristirahat dari aktivitas, dengan mengutamakan kesehatan dan keselamatannya.

Meski demikian, Jiwoo tetap akan berpartisipasi dalam konser tripleS World Tour “ANDLESS” di Taipei serta aktivitas terjadwal selanjutnya.

Keputusan tersebut diambil setelah melalui diskusi bersama Jiwoo. Namun, ia tidak akan melakukan koreografi dan akan meminimalkan gerakan agar bagian pergelangan kaki yang cedera tidak mengalami tekanan berlebihan.

MODHAUS juga menyatakan akan memberikan dukungan penuh agar Jiwoo dapat pulih dengan baik. Agensi tersebut akan terus memantau kondisi kesehatannya dan meminta pengertian serta dukungan dari WAV, sebutan bagi penggemar tripleS, atas perubahan aktivitas yang harus dilakukan sang idol.

Pengumuman ini menjadi perhatian penggemar yang menantikan penampilan Jiwoo bersama tripleS. Untuk sementara, partisipasinya akan disesuaikan dengan kondisi fisik demi menghindari risiko cedera yang lebih parah.