Cedera Pergelangan Kaki, Jiwoo tripleS Tetap Ikut Konser Taipei dengan Aktivitas Terbatas

JawaPos.com - Kabar kurang menyenangkan dari Jiwoo tripleS yang mengalami cedera ringan pada pergelangan kaki saat menjalani aktivitas terjadwal.
Menurut laporan Soompi, MODHAUS mengumumkan bahwa Jiwoo akan membatasi gerakannya dalam konser mendatang di Taipei serta sejumlah jadwal berikutnya demi mendukung proses pemulihan.
Setelah mengalami cedera, Jiwoo telah mengunjungi rumah sakit untuk menjalani pemeriksaan.
Tenaga medis menyarankannya mendapatkan waktu istirahat dan pemulihan yang cukup. MODHAUS sebenarnya merekomendasikan agar sang idol beristirahat dari aktivitas, dengan mengutamakan kesehatan dan keselamatannya.
Meski demikian, Jiwoo tetap akan berpartisipasi dalam konser tripleS World Tour “ANDLESS” di Taipei serta aktivitas terjadwal selanjutnya.
Keputusan tersebut diambil setelah melalui diskusi bersama Jiwoo. Namun, ia tidak akan melakukan koreografi dan akan meminimalkan gerakan agar bagian pergelangan kaki yang cedera tidak mengalami tekanan berlebihan.
MODHAUS juga menyatakan akan memberikan dukungan penuh agar Jiwoo dapat pulih dengan baik. Agensi tersebut akan terus memantau kondisi kesehatannya dan meminta pengertian serta dukungan dari WAV, sebutan bagi penggemar tripleS, atas perubahan aktivitas yang harus dilakukan sang idol.
Pengumuman ini menjadi perhatian penggemar yang menantikan penampilan Jiwoo bersama tripleS. Untuk sementara, partisipasinya akan disesuaikan dengan kondisi fisik demi menghindari risiko cedera yang lebih parah.
Penggemar pun berharap Jiwoo dapat menjalani pemulihan dengan lancar dan kembali beraktivitas dalam kondisi sehat.
Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!
Jawa Pos
Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!
Prediksi Skor Fulham vs Hull City: The Tigers Berpeluang Menang Tipis di Craven Cottage
Prediksi Skor Garudayaksa vs Arema FC: Produktivitas Singo Edan Jadi Ancaman Bagi Tuan Rumah
Prediksi Skor Lille vs Brest di Liga Prancis: Verdonk Starter, Les Dogues Berjaya di Pierre Mauroy
Prediksi Susunan Pemain Real Betis vs Barcelona: Yamal dan Adeyemi Jadi Andalan
Prediksi Skor Hamburger SV vs Stuttgart: Die Roten Siap Pesta Gol di Volksparkstadion
Prediksi Skor Espanyol vs Atletico Madrid di Liga Spanyol: Los Rojiblancos Pertahankan Laju Positif
Prediksi Skor PSGC Ciamis vs PSIS Semarang di Pegadaian Championship: Tuan Rumah Hadapi Ujian Berat
Prediksi Susunan Pemain AS Roma vs Genoa: Santiago Castro Siap Jadi Andalan
Prediksi Skor Semen Padang vs PSMS di Championship: Kabau Sirah Bidik Kemenangan Kandang Perdana
Prediksi RANS Nusantara vs Persela Lamongan: Laskar Joko Tingkir Berburu Kemenangan di Malang
Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022