Ren CHASER Hentikan Sementara Komunikasi dengan Penggemar Usai Kontroversi

ren (x @nugupromo)

JawaPos.com - Ren CHASER, akan menghentikan sementara aktivitas komunikasi dengan penggemar setelah komentarnya di platform pesan berbayar menuai kritik.

Keputusan tersebut diumumkan oleh agensinya, Howling Entertainment, pada 14 Oktober 2026. Langkah ini diambil setelah percakapan antara Ren dan seorang penggemar menjadi sorotan di komunitas daring.

Menurut laporan allkpop, Howling Entertainment mengumumkan bahwa penggunaan media sosial, PLUS CHAT, dan layanan Fandol milik Ren akan ditangguhkan untuk sementara waktu.

Agensi menegaskan bahwa keputusan tersebut bukan berarti seluruh aktivitas sang artis dihentikan.

Ren akan diberi waktu untuk berfokus menunjukkan sikap yang lebih baik, sementara informasi mengenai dimulainya kembali layanan komunikasi akan disampaikan melalui pengumuman terpisah.

Kontroversi bermula ketika seorang penggemar mengirimkan pesan yang menyatakan bahwa dirinya terus menunggu pesan dari Ren.

Idol tersebut dilaporkan membalas dengan kalimat bernada ketus, termasuk “Ah, jadi apa?” dan “Kenapa kamu menyalahkanku? Kamu terus membuatku kesal.” Percakapan itu kemudian menyebar di internet dan memicu kritik terhadap cara Ren berkomunikasi dengan penggemar.

Pada 12 Oktober, Howling Entertainment telah menyampaikan permintaan maaf atas perkataan dan tindakan Ren.

Agensi mengakui bahwa sang artis seharusnya menunjukkan sikap yang lebih berhati-hati dan bertanggung jawab kepada penggemar.

Pihak perusahaan juga menyatakan akan mengevaluasi pengelolaan artis serta meningkatkan pembinaan agar kejadian serupa tidak terulang.

CHASER sendiri merupakan boy group beranggotakan lima orang yang debut pada Februari 2026 melalui album single Sweet Like Sugar.

Di tengah kontroversi yang melibatkan Ren, keputusan penangguhan layanan komunikasi ini menjadi langkah sementara dari agensi untuk menangani situasi tersebut.