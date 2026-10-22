2 Tahun Prabowo-Gibran, Perusahaan Tiongkok dan Korsel Berinvestasi di IKN

JawaPos.com - Dua tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto-Wapres Gibran Rakabuming Raka, pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) terus berlanjut yang mendapat dukungan dari investor dari Tiongkok dan Korea Selatan (Korsel). Total investasi mencapai Rp 4 triliun.

Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) Basuki Hadimuljono mengatakan, investasi swasta yang masuk di IKN dalam dalam konsep kerja sama pemerintah dengan badan usaha (KPBU) dengan proyek apartemen dan perkantoran.

Investasi tersebut, kata Basuki, berasal dari perusahaan asal Tiongkok dengan brand Starbright. Perusahan itu berinvestasi sekitar Rp 1,5 triliun. Untuk perusahaan asal Korea Selatan, yaitu Dian Jaya dengan nilai invetasi Rp 2,5 triliun.

"Ada apartemen dan perkantoran dari China (Tiongkok,red) itu Starbright yang Rp 1,5 triliun. Kemudian ada yang dari Dian Jaya dari Korea Selatan yang Rp 2,5 triliun itu untuk apartemen dan perkantoran," ujar Basuki di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (21/10).

Selain kedua proyek tersebut, Basuki mengatakan, terdapat minat investasi untuk pembangunan restoran, hotel, serta usaha makanan dan minuman (food and beverage/F&B) di IKN.

Menurut dia, pembangun IKN tidak hanya mengandalkan anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN), tetapi juga didukung investasi swasta dan skema KPBU.

Proyek KPBU juga mencakup pembangunan hunian untuk aparatur sipil negara (ASN), baik berupa bangunan bertingkat maupun rumah tapak.

Basuki mengatakan, terdapat rencana pembangunan delapan menara hunian ASN serta tambahan 109 unit rumah tapak melalui skema KPBU.